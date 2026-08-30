Del calor veraniego al desplome térmico y el regreso del frío: el mapa del avance de la masa de aire polar
Tras registrarse marcas de hasta 35 °C en el norte argentino, el territorio nacional transita una abrupta transición meteorológica, con la vuelta del frío.
El contraste térmico marcará la agenda meteorológica de los próximos días en la Argentina, ya que luego de varias jornadas con condiciones del clima estables y con temperaturas más acordes a la primavera e incluso el verano, el frío no da tregua y se espera una nueva ola para los primeros días de septiembre.
Después de que el norte del país alcanzara los 35 °C el pasado viernes, una importante masa de aire de origen polar avanzará desde la Patagonia para transformar radicalmente el escenario, pasando de condiciones casi veraniegas a un marcado ambiente invernal en menos de una semana.
Alertas vigentes y el mapa de la inestabilidad
En la jornada del domingo, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene activos diversos avisos por fenómenos severos en distintas regiones:
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Litoral y NEA: Las tormentas acumuladas desde el viernes ya dejaron registros de hasta 50 milímetros. La provincia de Misiones continúa bajo alerta amarilla —con previsión de extenderse hasta el lunes—, donde los acumulados totales podrían superar los 100 mm.
Cordillera Patagónica: Las nevadas continúan en la zona cordillerana de Río Negro y Neuquén, con alertas activas debido a acumulados estimados entre 15 y 30 centímetros en las cotas más altas.
Precordillera del NOA: El viento Zonda sopla con ráfagas superiores a los 80 km/h bajo alerta naranja en La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy, generando reducción de visibilidad y ascenso térmico, con continuidad en nivel amarillo hasta el lunes.
La tregua de mitad de semana y el golpe de frío polar
Entre el lunes y el miércoles se abrirá una ventana de tiempo más estable en gran parte del territorio, caracterizada por cielos despejados o parcialmente nublados y vientos leves. Este paréntesis será propicio para las labores agropecuarias en lotes afectados por excesos hídricos previos.
Sin embargo, el quiebre definitivo se producirá a partir del jueves 3 de septiembre, cuando el sistema de aire polar comience a avanzar firmemente desde el sur. Hacia el viernes 4, el descenso térmico se sentirá con fuerza en buena parte del centro argentino y el Litoral.
Los pronósticos indican un marcado incremento del riesgo de heladas agronómicas sobre la región pampeana, Cuyo y el sur del Litoral, potenciadas por vientos del sector sur que acentuarán la baja sensación térmica. Hacia el norte y noreste del país las mañanas también se tornarán notablemente más frías, marcando el retorno definitivo de la crudeza invernal en el inicio de septiembre.
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