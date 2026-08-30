La familia de Callejero Fino rompió el silencio tras su detención: "Solicitamos mantener la cautela"
El entorno del cantante confirmó que se encuentra cumpliendo con sus obligaciones ante las autoridades y pidió evitar la difusión de información no confirmada.
La familia y los amigos de Callejero Fino difundieron un comunicado luego de la detención del cantante en Tigre y llevaron tranquilidad sobre la situación que atraviesa el artista. En el mensaje, aclararon que actualmente se encuentra atendiendo un requerimiento formal ante las autoridades competentes.
“Informamos que Callejero Fino se encuentra actualemente atendiendo un requerimiento forma y cumpliendo plenamente con sus obligaciones ciudadanas ante las autoridades competentes”, expresaron desde su entorno.
El comunicado fue difundido en medio de la repercusión que generó la detención del músico, quien fue interceptado mientras circulaba en una camioneta junto a otro hombre. Desde su círculo cercano remarcaron que buscan mantener informados a sus seguidores únicamente a través de canales oficiales.
El pedido de la familia de Callejero Fino
“Agradecemos profundamente la paciencia y el respeto del público en este momento. Nos comprometemos a mantenerlos informados en cuanto dispongamos de novedades de manera oficial”, señalaron familiares y amigos del artista.
Además, hicieron especial hincapié en la necesidad de evitar versiones que no hayan sido confirmadas. “Solicitamos a los medios, colegas y al público en general mantener la cautela y evitar la difusión de información no confirmada, por respeto a Natanael y, especialmente, a su familia en este momento”, expresaron.
El mensaje llega después de que Callejero Fino fuera detenido en Tigre junto a otro hombre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense interceptaran la Volkswagen Amarok en la que circulaban por la zona de Italia y la Ruta 27.
Durante el procedimiento, los agentes habrían encontrado una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez y ambos hombres fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra.
Mientras la situación judicial continúa, desde el entorno del cantante evitaron brindar mayores precisiones y remarcaron que cualquier novedad será comunicada oficialmente.
“Agradecemos la comprensión y el respeto”, concluyeron en el comunicado, con un pedido explícito de prudencia hacia los medios, colegas y seguidores mientras se desarrolla el proceso.
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