La familia de Callejero Fino rompió el silencio tras su detención: "Solicitamos mantener la cautela"

El mensaje llega después de que Callejero Fino fuera detenido en Tigre junto a otro hombre, luego de que efectivos de la Policía Bonaerense interceptaran la Volkswagen Amarok en la que circulaban por la zona de Italia y la Ruta 27.

Durante el procedimiento, los agentes habrían encontrado una pistola Glock calibre .40 con la numeración suprimida. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción de Benavídez y ambos hombres fueron imputados por tenencia ilegal de arma de guerra.

Mientras la situación judicial continúa, desde el entorno del cantante evitaron brindar mayores precisiones y remarcaron que cualquier novedad será comunicada oficialmente.

“Agradecemos la comprensión y el respeto”, concluyeron en el comunicado, con un pedido explícito de prudencia hacia los medios, colegas y seguidores mientras se desarrolla el proceso.