Feriados: la decisión del Gobierno que permite armar un finde largo de 9 días, pidiendo solo dos en el trabajo
El calendario oficial del próximo año ofrecerá una oportunidad inmejorable para maximizar los días de descanso aprovechando un fin de semana largo estratégico.
Para quienes ya comienzan a mirar el calendario en busca de una escapada prolongada, el año 2027 regalará una de las ventanas de descanso más convenientes de todo el período. Con una cuidadosa selección de días en el lugar de trabajo, gracias a feriados, los empleados podrán disfrutar de nueve días consecutivos de vacaciones solicitando apenas dos jornadas hábiles.
La estrategia se centra en el mes de marzo, aprovechando la confluencia entre feriados nacionales y la celebración de la Semana Santa, contemplados en el calendario oficial para el próximo año.
Feriados: el paso a paso para armar el descanso de 9 días
La maniobra consiste en pedir licencia el lunes 22 y el martes 23 de marzo de 2027, logrando encadenar el siguiente esquema de fechas:
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Sábado 20 y domingo 21 de marzo: Fin de semana tradicional.
Lunes 22 y martes 23 de marzo: Días solicitados como vacaciones en el empleo.
Miércoles 24 de marzo: Feriado nacional inamovible (Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia).
Jueves 25 y viernes 26 de marzo: Jueves y Viernes Santo (asueto y feriado turístico/religioso).
Sábado 27 y domingo 28 de marzo: Fin de semana de cierre.
De este modo, con un uso mínimo de los días de descanso anuales permitidos por ley, se abrirá un paréntesis perfecto para viajar o desconectar de la rutina sin descuidar el balance laboral.
Cómo queda el próximo fin de semana largo
Más allá de la intensa controversia simbólica y política desatada en torno al significado de la efeméride, el calendario oficial de feriados confirmó cómo impactará la medida en la planificación del descanso:
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Inamovilidad estratégica: A pesar de que la fecha se encuentra formalmente bajo el régimen de feriados trasladables, la administración central resolvió mantener el asueto en su jornada original para conformar un descanso extendido.
Fin de semana XL: De este modo, el esquema garantizará un fin de semana de tres días consecutivos —que comprenderá el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre—, una pausa destinada a incentivar el turismo interno y el movimiento recreativo en el tramo final del año.
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