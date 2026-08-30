Feriados: la decisión del Gobierno que permite armar un finde largo de 9 días, pidiendo solo dos en el trabajo

Para quienes ya comienzan a mirar el calendario en busca de una escapada prolongada, el año 2027 regalará una de las ventanas de descanso más convenientes de todo el período. Con una cuidadosa selección de días en el lugar de trabajo, gracias a feriados, los empleados podrán disfrutar de nueve días consecutivos de vacaciones solicitando apenas dos jornadas hábiles.