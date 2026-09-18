A qué hora se revelan los peleadores de Párense de Manos 4
Con un esperado evento titulado "El Cara a Cara", la cuarta edición del evento de boxeo de los creadores de contenido se alista para encender la tensión.
La expectativa en el mundo del streaming y los deportes de exhibición llegó a su punto de ebullición. Tras semanas de misterio, llamados y especulaciones, este viernes 18 de septiembre se vivirá una jornada clave rumbo a Párense de Manos 4: la presentación oficial de la lista completa de los competidores y los cruces que formarán parte de la velada.
Bajo la premisa de que "el llamado ya fue hecho", la organización confirmó la realización de "El Cara a Cara", un evento presencial y de alta tensión donde los luchadores deberán verse las caras por primera vez frente a frente con sus futuros contrincantes, anticipando cruces que prometen picar los ánimos y calentar la previa sobre el cuadrilátero.
"El llamado ya fue hecho, preparate para conocer a los 20 boxeadores. Una tarjeta. Un lugar. Una pista. Nada de esto sucede por casualidad. Hay algo más grande detrás. Algo que los convoca. Algo que los obliga a responder. El juego está por comenzar", anticiparon desde las redes sociales oficiales.
Cara a cara de Párense de Manos 4: horario, lugar y detalles
La cita imperdible para los seguidores del fenómeno tendrá lugar este viernes a partir de las 18:00 horas, en una emisión especial que podrá seguirse en vivo a través del canal de Kick de Luquita Rodríguez.
La transmisión revelará finalmente el misterio en torno a los 20 boxeadores que conformarán el staff oficial de esta cuarta entrega, en una noche que funcionará como el puntapié inicial de un certamen que ya se convirtió en un clásico indiscutido de la agenda digital y deportiva.
El Cara a Cara funciona como una instancia previa al evento principal y toma elementos de las presentaciones habituales del boxeo profesional y las artes marciales mixtas.
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