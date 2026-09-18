A qué hora se revelan los peleadores de Párense de Manos 4

La expectativa en el mundo del streaming y los deportes de exhibición llegó a su punto de ebullición. Tras semanas de misterio, llamados y especulaciones, este viernes 18 de septiembre se vivirá una jornada clave rumbo a Párense de Manos 4: la presentación oficial de la lista completa de los competidores y los cruces que formarán parte de la velada.