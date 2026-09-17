Polémica con Marta Fort tras mostrar a su nueva perrita: el detalle que desató críticas en las redes

El detalle de la perrita de Marta Fort que generó críticas

La presentación de Royce no pasó inadvertida y rápidamente aparecieron cuestionamientos hacia Marta. El motivo fue que se trata de una mascota de raza, situación que llevó a varios usuarios a plantear la importancia de adoptar animales en lugar de comprarlos.

“¡Adoptá!”, expresó una persona al conocer la noticia. Otro usuario se manifestó en el mismo sentido y escribió: “Adopten, no compren”.

Además, algunos seguidores mostraron preocupación por la edad de Royce y los cuidados que debería recibir durante sus primeros meses. “Tiene que tener vacunas, cuidalo mucho”, advirtió una usuaria. Otra agregó: “Es muy chiquito para estar en tantas manos”.

Los cuestionamientos también alcanzaron a la crianza de determinadas razas. “Lástima que son perros genéticamente modificados por un humano”, lanzó una persona.

Otra seguidora volvió a plantear la posibilidad de adoptar y manifestó: “¿Por qué no adoptas? Hay tantos animales que buscan una familia, nunca un perro de un refugio”.