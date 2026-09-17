Bandana volvió a Popstars para un nuevo desafío y Lissa Vera emocionó a las participantes con su consejo
El grupo que nació en el histórico reality regresó al programa que marcó sus comienzos y acompañó a las jóvenes que buscan integrar la nueva banda pop.
Bandana volvió a Popstars, el programa que marcó el comienzo de su historia, para participar de un nuevo desafío en el camino para encontrar a las integrantes de la nueva banda pop.
La visita tuvo un significado especial por la historia que une al grupo con el formato. Años después de haber atravesado ellas mismas el proceso de selección, las integrantes regresaron para encontrarse con las participantes que actualmente buscan conseguir un lugar en la formación definitiva.
En medio de la exigencia y los nervios propios de esta instancia de la competencia, Lissa Vera tomó la palabra para compartir su experiencia y dejarles un mensaje a las jóvenes que continúan en carrera.
El consejo de Lissa Vera a las participantes de Popstars
Desde el lugar de quien conoce en primera persona lo que significa atravesar el reality y formar una banda a partir de esa experiencia, Lissa les pidió que intentaran disfrutar del proceso más allá del resultado.
“Lo que les puedo decir yo desde este lugar es que estén tranquilas y disfruten este momento porque este momento no vuelve nunca más. Esta hermandad que se va a generar entre ustedes la van a llevar toda la vida, así que disfruten de esto y la que tiene que quedar quedará y la próxima seguirá y encontrará su lugar porque creo que llegaron hasta acá porque tienen talento, si no no estarían acá paradas”, expresó.
Sus palabras pusieron especialmente el foco en los vínculos que se construyen durante la competencia, algo que Bandana conoce desde sus propios comienzos.
De esta manera, la visita del grupo se convirtió en un encuentro entre dos generaciones: las artistas que alguna vez estuvieron del otro lado buscando una oportunidad y las jóvenes que ahora atraviesan Popstars con el sueño de convertirse en las integrantes de la nueva banda pop.
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