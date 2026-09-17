Bandana volvió a Popstars para un nuevo desafío y Lissa Vera emocionó a las participantes con su consejo

Sus palabras pusieron especialmente el foco en los vínculos que se construyen durante la competencia, algo que Bandana conoce desde sus propios comienzos.

De esta manera, la visita del grupo se convirtió en un encuentro entre dos generaciones: las artistas que alguna vez estuvieron del otro lado buscando una oportunidad y las jóvenes que ahora atraviesan Popstars con el sueño de convertirse en las integrantes de la nueva banda pop.