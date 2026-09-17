Yanina Latorre se metió en la polémica por el bikini de la China Suárez: "Se arruinaron la vida..."

Luego, Latorre fue todavía más lejos y opinó sobre la rutina que tendría actualmente Suárez junto a Mauro Icardi, al tiempo que cuestionó que la pareja pase gran parte de su tiempo junta.

"Yo digo el embole que se debe estar pegando en la casa de los sueños. Si yo tengo que estar tres meses, cuatro, cinco, un año metido en mi casa con Diego todo el día tomando sol en el jardín, me pego un tiro a la con... ¿No tiene una amiga para tomar mate? ¿No va a la manicura? ¿No va al supermercado? Todo lo que hace es con Icardi”, cuestionó sin piedad.

Finalmente, Yanina resumió su postura sobre la dinámica de una relación y remarcó la importancia de conservar espacios individuales: “Tiene que haber aire en la pareja, una vida”, concluyó.