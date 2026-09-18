Mariela y el Turco García sorprendieron con una noticia tras 30 años juntos: "El 17 de octubre"

Andrea del Boca ofició como “jueza de paz” durante una dinámica en la que varias parejas dieron el esperado “sí”. Sin embargo, la historia de Mariela tuvo un desenlace completamente distinto.

Vestida de blanco y preparada para recibir a su pareja frente al altar, esperó el ingreso del exfutbolista. El Turco finalmente decidió no entrar a la casa y ella quedó sola en medio de la ceremonia.

La situación rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada y dejó expuesta la crisis que atravesaban después de tantos años juntos.

La crisis que atravesaron durante Gran Hermano

Durante la participación de Mariela en el programa, su acercamiento con Emanuel Di Gioia había provocado celos y tensiones en el vínculo con el Turco García.

En medio de ese escenario, el exfutbolista llegó a ingresar a la casa como parte de una dinámica de “congelados”, oportunidad en la que pudo reencontrarse con su pareja.

Sin embargo, una vez terminada la participación de Mariela en el reality, el vínculo entre ambos comenzó a recomponerse. El Turco volvió a acercarse y manifestó públicamente sus intenciones de casarse con ella.

A través de una comunicación que le hizo llegar mediante Mica Viciconte, el exfutbolista dejó en claro que, si finalmente daban ese paso, quería que fuera de manera formal, tanto por civil como por Iglesia.

Fue entonces cuando Mariela realizó una inesperada aclaración sobre los motivos por los que nunca habían llegado al altar durante sus tres décadas juntos. "La que no se quiso casar nunca fui yo", reconoció.

Según explicó, su experiencia dentro de la casa de Gran Hermano le permitió repensar distintos aspectos de su vida personal y también de la relación.

Ahora, aquella boda simbólica que no pudo concretarse frente a las cámaras tendrá una nueva oportunidad fuera del reality: Mariela Prieto y el Turco García tienen previsto casarse el 17 de octubre, coronando así una historia de amor que lleva 30 años.