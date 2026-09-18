Mariela y el Turco García sorprendieron con una noticia tras 30 años juntos: "El 17 de octubre"
Tras los conflictos durante el reality, el Turco García y Mariela Prieto dejaron atrás las diferencias y sorprendieron con una noticia sobre su relación.
Después de 30 años de relación, Mariela Prieto y el Turco García están preparados para dar un paso que durante mucho tiempo quedó pendiente. Tras atravesar una crisis mientras ella participaba de Gran Hermano Generación Dorada, la pareja logró recomponer su vínculo y ahora confirmó que se casará el próximo 17 de octubre.
La noticia surgió durante la eufórica noche de la gran final del reality. Una periodista de Telefe que se encontraba cubriendo el evento habló con Prieto y le preguntó por su presente sentimental con el exfutbolista.
Mariela no ocultó su entusiasmo y reveló que la relación atraviesa un buen momento. Además, sorprendió al anunciar que ya tienen fecha para pasar por el altar. "Está muy bien. Me caso el 17", comunicó en la gala del miércoles 16 de septiembre.
Horas más tarde, Agus Rey aportó más detalles en La Linterna, por Bondi, y confirmó que Mariela y el Turco finalmente se casarán el próximo 17 de octubre.
La fallida boda de Mariela y el Turco García en Gran Hermano
El anuncio adquiere un significado especial después de lo que ocurrió durante el paso de Mariela por Gran Hermano Generación Dorada. En una de las noches más particulares del reality, la participante se preparó para protagonizar una boda simbólica junto al Turco.
Andrea del Boca ofició como “jueza de paz” durante una dinámica en la que varias parejas dieron el esperado “sí”. Sin embargo, la historia de Mariela tuvo un desenlace completamente distinto.
Vestida de blanco y preparada para recibir a su pareja frente al altar, esperó el ingreso del exfutbolista. El Turco finalmente decidió no entrar a la casa y ella quedó sola en medio de la ceremonia.
La situación rápidamente se convirtió en uno de los episodios más comentados de la temporada y dejó expuesta la crisis que atravesaban después de tantos años juntos.
La crisis que atravesaron durante Gran Hermano
Durante la participación de Mariela en el programa, su acercamiento con Emanuel Di Gioia había provocado celos y tensiones en el vínculo con el Turco García.
En medio de ese escenario, el exfutbolista llegó a ingresar a la casa como parte de una dinámica de “congelados”, oportunidad en la que pudo reencontrarse con su pareja.
Sin embargo, una vez terminada la participación de Mariela en el reality, el vínculo entre ambos comenzó a recomponerse. El Turco volvió a acercarse y manifestó públicamente sus intenciones de casarse con ella.
A través de una comunicación que le hizo llegar mediante Mica Viciconte, el exfutbolista dejó en claro que, si finalmente daban ese paso, quería que fuera de manera formal, tanto por civil como por Iglesia.
Fue entonces cuando Mariela realizó una inesperada aclaración sobre los motivos por los que nunca habían llegado al altar durante sus tres décadas juntos. "La que no se quiso casar nunca fui yo", reconoció.
Según explicó, su experiencia dentro de la casa de Gran Hermano le permitió repensar distintos aspectos de su vida personal y también de la relación.
Ahora, aquella boda simbólica que no pudo concretarse frente a las cámaras tendrá una nueva oportunidad fuera del reality: Mariela Prieto y el Turco García tienen previsto casarse el 17 de octubre, coronando así una historia de amor que lleva 30 años.
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