A qué hora son hoy domingo los Premios Emmy 2025 y cómo verlos en vivo
Este domingo 14 de septiembre se celebra la 77° edición de los Emmy. Conocé todos los detalles para ver en vivo la ceremonia a lo mejor de las series.
La 77.ª edición de los Premios Emmy se celebra en la noche de este domingo en Hollywood, y los fanáticos en Argentina podrán seguir toda la emoción en vivo.
La ceremonia, que reconoce lo mejor de la televisión, promete ser un evento lleno de sorpresas y reencuentros de elencos icónicos como Gilmore Girls, Law & Order: SVU y Grey’s Anatomy.
El comediante Nate Bargatze será el anfitrión de la gala, que se transmitirá en directo por TNT y la plataforma de streaming HBO Max, a partir de las 21:00 horas. Para aquellos que quieran seguir el evento desde el principio, la cobertura de la alfombra roja comenzará a las 18:00 horas por E! Latinoamérica y las redes sociales.
Asimismo, a partir de las 20hs, Axel Kuschevatzky conducirá el punto de encuentro para HBO Max y TNT con las entrevistas a los protagonistas de la noche durante su paso por la red carpet.
A qué hora y cómo ver en vivo los Premios Emmy 2025
La ceremonia es transmitida por el canal TNT y la plataforma de streaming HBO Max. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Los favoritos de la noche de los Premios Emmy
En la categoría de drama, la serie Severance lidera con 27 nominaciones y compite con otras producciones de renombre como The Last of Us, Andor y The White Lotus, las cuales fueron parte de las mejores temporadas de 2024. Por su parte, en la categoría de comedia, la favorita es The Studio, que con 23 nominaciones ha empatado el récord de The Bear en 2024. Competirá contra Hacks, Abbott Elementary, Only Murders in the Building y What We Do in the Shadows.
Además de las series, la ceremonia contará con la presencia de figuras destacadas de la industria, como Jason Bateman, Jude Law, Jenna Ortega y Catherine Zeta-Jones. Las últimas dos las protagonistas de "Merlina", una de las series más importantes de Netflix.
