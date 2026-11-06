Luto en la TV por la muerte de Sergio Ramírez, uno de los ganadores del primer Martín Fierro de Oro

Su extensa trayectoria en la televisión y el Martín Fierro de Oro

La triste noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales por el periodista Pablo Montagna, quien le dedicó un sentido homenaje. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Ramírez trabajó como productor ejecutivo de ciclos históricos e inolvidables como la ficción Hombres de Ley en el viejo ATC y el emblemático programa Fax (conducido por Nicolás Repetto), ciclo con el que marcó un hito al ganar el primer Martín Fierro de Oro.