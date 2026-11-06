Luto en la TV por la muerte de Sergio Ramírez, uno de los ganadores del primer Martín Fierro de Oro
El reconocido productor Sergio Ramírez, figura histórica de la TV argentina, falleció en las últimas horas dejando un profundo vacío en la industria.
La TV se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Sergio Ramírez, popularmente conocido como "El Gallego". Fue un referente histórico de nuestra pantalla chica, reconocido director de contenidos y ganador de doce estatuillas de Aptra, siendo una pieza fundamental detrás de grandes y recordados éxitos televisivos.
Su extensa trayectoria en la televisión y el Martín Fierro de Oro
La triste noticia fue dada a conocer a través de las redes sociales por el periodista Pablo Montagna, quien le dedicó un sentido homenaje. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, Ramírez trabajó como productor ejecutivo de ciclos históricos e inolvidables como la ficción Hombres de Ley en el viejo ATC y el emblemático programa Fax (conducido por Nicolás Repetto), ciclo con el que marcó un hito al ganar el primer Martín Fierro de Oro.
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Su capacidad ejecutiva lo llevó a ocupar puestos de máxima responsabilidad. Se desempeñó como gerente de programación, director de contenidos para una docena de señales y productor general en los canales líderes del país, pasando por Telefe, América TV, Canal 13 y Claxson. Además, dejó su huella como fundador y socio-director de productoras independientes como Naya Films y Error 170, donde se enfocó en el desarrollo de formatos y series documentales para plataformas y canales de cable.
A lo largo de su vida acumuló 12 premios Martín Fierro, obteniendo uno de sus últimos galardones en el año 2022 dentro de la categoría documental.
Más allá de sus logros formales, Ramírez formó parte de los cimientos de la producción televisiva de los años 90. En aquellos pasillos de los estudios, fue uno de los profesionales de consulta con los que Adrián Suar conversaba sobre el latente sueño de fundar su propia productora, un proyecto que poco tiempo después se transformaría en Pol-ka.
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