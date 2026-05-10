Mirtha Legrand fue contundente con Elena Roger: "No me pongas en ese compromiso"
Fiel a su estilo sin filtro, la conductora no dejó pasar un comentario de la actriz en "La noche de Mirtha" y sorprendió a todos con su respuesta.
El regreso de la "Chiqui" a la pantalla de eltrece no pasó inadvertido y, como suele suceder en sus míticas cenas, los momentos de espontaneidad se llevaron todo el protagonismo. En una nueva emisión de "La noche de Mirtha", la conductora protagonizó un intercambio bastante particular con la prestigiosa actriz y cantante Elena Roger, dejando en claro que, aunque pasen los años, su carácter sigue siendo igual de frontal.
Todo comenzó cuando la diva compartía con sus comensales una experiencia reciente relacionada con su actividad laboral. Mirtha relató que había estado de visita en el barrio de Barracas para filmar una publicidad. La conductora se mostró muy a gusto con el lugar del rodaje, comentando: “Yo fui hace poco a Barracas porque hice un comercial que grabamos ahí, en un estudio fantástico”.
La curiosidad de Elena Roger no se hizo esperar y, buscando conocer más detalles sobre ese estudio que tanto elogió la diva, le consultó sobre la ubicación exacta del lugar. Sin embargo, la pregunta pareció incomodar o simplemente fastidiar a la conductora, quien no tenía el dato preciso a mano y decidió cerrar el tema con una respuesta que no dejó lugar a réplicas.
Con la firmeza que la caracteriza y sin vueltas, Mirtha le contestó a la protagonista de "Evita": “No me acuerdo la calle. No me pongas en ese compromiso”. Ante la contundencia de la frase, el clima de la mesa cambió rápidamente y, para evitar mayores tensiones, los invitados decidieron girar la conversación hacia otros rumbos.
El que aprovechó el pie para distender la situación fue Mariano Martínez, quien también estaba invitado a la cena. El actor se sintió identificado con la mención de Barracas y decidió compartir una faceta de su vida previa a la fama, cuando todavía era un adolescente buscando su primer sueldo.
Rememorando sus inicios, Martínez le contó a la "Chiqui" y al resto de los presentes que conoce muy bien esa zona porque allí tuvo su debut laboral. “Yo trabajé en una pizzería en Barracas cuando tenía 14 años; fue mi primer trabajo. De repartidores fuimos uno de los primeros en usar moto”, recordó el actor, aportando un dato de color sobre su juventud y cómo el barrio porteño fue el escenario de sus primeros pasos como repartidor.
Este ida y vuelta en "La noche de Mirtha" volvió a demostrar que la mesa es un espacio donde la memoria, los recuerdos de juventud y los choques de personalidad se mezclan en una ensalada que mantiene a la audiencia siempre pendiente de lo que pueda pasar. Entre direcciones olvidadas y pizzerías de barrio, la noche cerró con el sabor de las historias compartidas.
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