Mirtha Legrand fue contundente con Elena Roger: "No me pongas en ese compromiso"

Rememorando sus inicios, Martínez le contó a la "Chiqui" y al resto de los presentes que conoce muy bien esa zona porque allí tuvo su debut laboral. “Yo trabajé en una pizzería en Barracas cuando tenía 14 años; fue mi primer trabajo. De repartidores fuimos uno de los primeros en usar moto”, recordó el actor, aportando un dato de color sobre su juventud y cómo el barrio porteño fue el escenario de sus primeros pasos como repartidor.

Este ida y vuelta en "La noche de Mirtha" volvió a demostrar que la mesa es un espacio donde la memoria, los recuerdos de juventud y los choques de personalidad se mezclan en una ensalada que mantiene a la audiencia siempre pendiente de lo que pueda pasar. Entre direcciones olvidadas y pizzerías de barrio, la noche cerró con el sabor de las historias compartidas.