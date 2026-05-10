Netflix: la producción dramática y romántica que es un éxito desde su estreno
Tiene 16 episodios y la participación especial de Pinar Deniz y Kaan Urgancolu. Es una de las producciones turcas más exitosas del último tiempo. Descubrí de qué trata en la nota.
Netflix se posicionó en los últimos años como una de las plataformas de streaming más populares a nivel mundial, ofreciendo un catálogo variado que reúne producciones de diferentes países y géneros. Una de las claves de su éxito radica en la variedad de propuestas, aunque las películas y series turcas ganan terreno en el competitivo catálogo.
Entre las series que lograron mayor repercusión aparece Amor 101, una historia juvenil ambientada en la década del 90 que mezcla romance y drama a lo largo de 16 episodios, con la participación de Pnar Deniz y Kaan Urgancolu como protagonistas.
Esta producción fue dirigida por Ahmet Katksz y Deniz Yorulmazer en su primera temporada, y se incorporó al catálogo de Netflix el 24 de abril de 2020, fecha en la que se estrenó a nivel mundial. Además, fue nominada en los Premios Pantene Golden Butterfly, uno de los galardones más importantes de la televisión turca.
De qué trata Amor 101
Amor 101 desarrolla su trama en dos líneas temporales que conectan el presente con los recuerdos de la adolescencia a fines de los años 90 en Estambul. La historia sigue a una mujer adulta que, a partir de su pasado, vuelve a revivir una etapa clave de su vida marcada por la amistad, los conflictos escolares y la nostalgia.
En ese recorrido aparece un grupo de estudiantes considerados problemáticos que enfrenta la posibilidad de ser expulsado, hasta que encuentran en una profesora el único sostén dentro de la escuela. Para impedir su traslado, los jóvenes deciden poner en marcha un plan poco convencional: intentar que la docente se enamore para lograr que permanezca en el colegio.
Reparto de Amor 101
- Pinar Deniz
- Kubilay Aka
- Mert Yazicioglu
- Alina Boz
- Selahattin Pasali
- Ipek Filiz Yazici
- Ece Yüksel
- Kaan Urgancioglu
- Müfit Kayacan
- Bade Iscil
- Tuba Ünsal
Tráiler de Amor 101
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