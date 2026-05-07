A qué hora ver este jueves la nueva gala de Gran Hermano: qué pasa esta noche
Tras la abrupta salida de Yipio Pintos y con la conformación de una nueva placa de nominados, el público de Telefe comenzará a dar su veredicto.
La última jornada de Gran Hermano Generación Dorada fue a pura emoción: Yipio Pintos debió abandonar la competencia luego de que le informaran que su mamá estaba atravesando algunas complicaciones de salud que requerían su asistencia. Ante la atónita mirada de todos sus compañeros, la humorista abandonó la casa más famosa del país por la puerta grande, con la ilusión de un eventual regreso en el repechaje.
Otra de las emociones fuertes tuvo que ver con las nominaciones: por primera vez, los participantes afrontaron una nominación oculta. Es decir, que no saben quién está nominado, por lo que no pueden especular al respecto. Lo cierto es que esta noche algunos jugadores bajarán de placa.
Quiénes están nominados esta semana: hay placa negativa
Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela de Lucía son los nuevos nominados. Si bien los participantes no saben quién quedó expuesto a una posible salida, lo cierto es que esta noche dos o tres de ellos se librarán del terror de la gala de eliminación.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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