A qué hora ver este jueves la nueva gala de Gran Hermano: qué pasa esta noche

Quiénes están nominados esta semana: hay placa negativa

Danelik Galazán, Emanuel Di Gioia, Cinzia Francischiello, Luana Fernández, Franco Zunino y Daniela de Lucía son los nuevos nominados. Si bien los participantes no saben quién quedó expuesto a una posible salida, lo cierto es que esta noche dos o tres de ellos se librarán del terror de la gala de eliminación.

A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.