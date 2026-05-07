Preocupación por la salud de Daniela De Lucía en Gran Hermano: el comunicado urgente de su familia

Ante la creciente repercusión, la familia de Daniela decidió romper el silencio y publicar un comunicado para aclarar la situación y llevar tranquilidad a quienes siguen el reality de Telefe. “Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales”, expresaron desde su entorno cercano. Además, aseguraron que la participante está siendo controlada de manera permanente por el equipo médico del programa y que se encuentra acompañada tanto por la producción como por los profesionales de salud.