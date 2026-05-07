Preocupación por la salud de Daniela De Lucía en Gran Hermano: el comunicado urgente de su familia
La participante quedó envuelta en rumores de salida por problemas físicos y sus familiares tuvieron que salir a aclarar qué está pasando.
La salud de Daniela De Lucía volvió a convertirse en tema de conversación entre los seguidores de Gran Hermano Generación Dorada luego de que comenzaran a circular fuertes rumores sobre un delicado cuadro físico que estaría atravesando dentro de la casa más famosa del país.
En las últimas horas, distintas versiones indicaron que la participante sufría problemas intestinales y fuertes molestias estomacales que incluso habrían generado preocupación dentro de la producción del reality. A partir de esos trascendidos, en redes sociales empezó a instalarse la posibilidad de una eventual salida anticipada del programa por cuestiones médicas.
El tema tomó todavía más fuerza cuando algunos usuarios señalaron cambios notorios en el aspecto físico de Daniela durante las últimas emisiones del ciclo. La baja de peso y ciertos gestos de cansancio despertaron comentarios entre los fanáticos del programa, que rápidamente comenzaron a preguntarse si la participante estaba realmente en condiciones de continuar dentro de la competencia.
Ante la creciente repercusión, la familia de Daniela decidió romper el silencio y publicar un comunicado para aclarar la situación y llevar tranquilidad a quienes siguen el reality de Telefe. “Dani viene hace unos días con dolor de panza y algunas molestias estomacales”, expresaron desde su entorno cercano. Además, aseguraron que la participante está siendo controlada de manera permanente por el equipo médico del programa y que se encuentra acompañada tanto por la producción como por los profesionales de salud.
En el mismo mensaje, los familiares intentaron bajar el nivel de alarma que comenzó a crecer en redes sociales y desmintieron que exista, al menos por ahora, una decisión definitiva vinculada a una posible salida del reality. De todos modos, también confirmaron que Daniela fue sometida a distintos estudios médicos y controles para evaluar cómo evoluciona su estado de salud dentro del aislamiento, algo que alimentó aún más la preocupación de parte del público.
La situación además impactó especialmente entre los seguidores del programa porque Daniela ya había atravesado uno de los momentos más duros de esta edición de “Gran Hermano”. Semanas atrás, la participante debió abandonar temporalmente la casa luego de recibir la noticia de la muerte de su padre, un episodio que generó enorme conmoción tanto dentro como fuera del reality.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario