Escándalo en Gran Hermano: encontraron gorgojos en la comida y el video se volvió viral

Una de las protagonistas del momento fue Danelik, que lanzó un comentario tan desconcertante como viral. “¡Hace mucho que no veo un ‘borbojo’! ¿Sabían que los ‘borbojos’ se los comen las personas con cáncer para que le coman los tumores por dentro? ¡Parecen piojos!”, dijo mientras observaba los insectos en la olla, pronunciando además incorrectamente el nombre de los gorgojos.