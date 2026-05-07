Escándalo en Gran Hermano: encontraron gorgojos en la comida y el video se volvió viral
Los participantes descubrieron insectos en el arroz mientras cocinaban y el video no demoró en trascender.
La convivencia dentro de Gran Hermano Generación Dorada parece haber entrado definitivamente en una dimensión extraña donde cada día pasa algo nuevo. Entre sanciones, presupuesto destruido, peleas permanentes y participantes completamente agotados mentalmente, ahora apareció un episodio que terminó de convertir a la casa en una especie de reality postapocalíptico low cost transmitido las 24 horas.
En las últimas horas se viralizó un video que generó una mezcla de asco, memes y preocupación entre los seguidores del programa: varios participantes encontraron gorgojos dentro del arroz mientras preparaban la comida. El problema no fue solamente descubrir los insectos, sino que además no lograban sacarlos completamente de la olla.
La escena mostró a varios jugadores intentando rescatar el almuerzo en medio del caos, mientras algunos reaccionaban con desesperación y otros directamente se tentaban de risa por la situación absurda que estaban viviendo dentro de la casa más famosa del país.
Una de las protagonistas del momento fue Danelik, que lanzó un comentario tan desconcertante como viral. “¡Hace mucho que no veo un ‘borbojo’! ¿Sabían que los ‘borbojos’ se los comen las personas con cáncer para que le coman los tumores por dentro? ¡Parecen piojos!”, dijo mientras observaba los insectos en la olla, pronunciando además incorrectamente el nombre de los gorgojos.
Mientras tanto, Cinzia empezó a pedir a los gritos un colador para intentar separar los bichos del arroz, aunque para ese momento buena parte de los participantes ya parecía resignada a que estaban atravesando uno de los momentos más bizarros de esta edición del reality.
Como era de esperarse, el fragmento explotó en redes sociales y rápidamente aparecieron memes, teorías y comentarios de todo tipo. Muchos usuarios ironizaron con que “Gran Hermano” ya parece una mezcla entre reality, supervivencia extrema y experimento social sin presupuesto.
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