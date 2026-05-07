Quiénes bajan de placa de nominados hoy jueves en Gran Hermano, según la encuesta en redes sociales

Quiénes están nominados de cara al lunes

Danelik Galazán

Emanuel Di Gioia

Cinzia Francischiello

Luana Fernández

Franco Zunino

Daniela de Lucía

Quiénes bajan de placa de nominados esta noche, según la encuesta en redes

Uno de los principales referentes del ciclo de Telefe en X es "Tronk", quien se encarga de cubrir todas las novedades del reality show más visto en la televisión argentina. Por ello, sus encuestas suelen ser bastante certeras, debido al gran caudal de personas que ingresa en la cuenta y deposita un voto.

Tras la nueva gala de nominación, el usuario consultó quién será el próximo eliminado, en una encuesta que deja en la cuerda floja a Daniela de Lucía.

No obstante, en este sondeo no están incluidos ni Emanuel ni Luana, entendiendo que serían los primeros salvados por el público. De los cuatro restantes nominados, la que mejor suerte corre es Cinzia: la venezolana apenas suma votos en una placa que parece estar enfocada en otros "objetivos".

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A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada

La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GranHermanoAr/status/2052457977236292049&partner=&hide_thread=false La salida de Yipio impactó en la casa y la nominación oculta cambia todo el juego



Esta noche algunos bajan de placa ¿Quién querés que abandone la casa?



HOY a las 22.15hs #GranHermano #GeneracionDorada por Telefe con @SANTIAGODELMORO pic.twitter.com/31nut0835s — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 7, 2026