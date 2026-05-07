Quiénes bajan de placa de nominados hoy jueves en Gran Hermano, según la encuesta en redes sociales
Se trata de una placa oculta (es decir, los participantes no saben quiénes están nominados) y con voto negativo, por lo que esta noche el público hablará.
Una noche cargada de sensibilidad se vivió en Gran Hermano Generación Dorada este miércoles. La salida de Yipio Pintos marcó el ritmo de la gala: la humorista decidió retirarse de la competencia tras recibir noticias sobre complicaciones de salud de su madre. Entre abrazos y sorpresa, cruzó la puerta principal con la esperanza puesta en una futura revancha.
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Por otro lado, el juego dio un giro inesperado con la primera nominación oculta de la temporada; una movida de la producción que dejó a los participantes en total incertidumbre, sin saber quiénes integran la placa antes de las salvaciones de esta noche.
Quiénes están nominados de cara al lunes
- Danelik Galazán
- Emanuel Di Gioia
- Cinzia Francischiello
- Luana Fernández
- Franco Zunino
- Daniela de Lucía
Quiénes bajan de placa de nominados esta noche, según la encuesta en redes
Uno de los principales referentes del ciclo de Telefe en X es "Tronk", quien se encarga de cubrir todas las novedades del reality show más visto en la televisión argentina. Por ello, sus encuestas suelen ser bastante certeras, debido al gran caudal de personas que ingresa en la cuenta y deposita un voto.
Tras la nueva gala de nominación, el usuario consultó quién será el próximo eliminado, en una encuesta que deja en la cuerda floja a Daniela de Lucía.
No obstante, en este sondeo no están incluidos ni Emanuel ni Luana, entendiendo que serían los primeros salvados por el público. De los cuatro restantes nominados, la que mejor suerte corre es Cinzia: la venezolana apenas suma votos en una placa que parece estar enfocada en otros "objetivos".
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva gala de Gran Hermano se podrá ver este jueves, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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