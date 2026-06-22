A qué hora ver la gala de eliminiación de Gran Hermano hoy lunes

Con la expectativa puesta en la decisión del público, esta gala promete ser una de las noches más importantes de la temporada. Todo puede cambiar en cuestión de minutos cuando uno de los cinco nominados cruce la puerta de salida.

A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada

Gran Hermano se podrá ver este lunes, desde las 22:30 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.