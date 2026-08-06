Bronca en redes por la aparente decisión de la producción de Gran Hermano con la madre de Juanicar

En las últimas horas, la noticia sobre la salud de la madre de Juanicar sacudió a todo el universo de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de que el periodista Mati Gonz diera a conocer que la mujer sufrió un pre-infarto en medio de un pico de estrés, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido.