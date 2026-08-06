Bronca en redes por la aparente decisión de la producción de Gran Hermano con la madre de Juanicar
Roxana, madre del participante de GH, se encuentra hospitalizada tras un pico de estrés y un pre-infarto. ¿Por qué la producción no le ha dicho a Juanicar?
En las últimas horas, la noticia sobre la salud de la madre de Juanicar sacudió a todo el universo de Gran Hermano Generación Dorada. Luego de que el periodista Mati Gonz diera a conocer que la mujer sufrió un pre-infarto en medio de un pico de estrés, las redes sociales no tardaron en hacerse eco de lo ocurrido.
En este sentido, los fanáticos del ciclo de Telefe aún esperan que Santiago del Moro se expida sobre esta situación, dado que los periodistas de espectáculos aseguran que el participante de GH no está enterado sobre la salud de su madre, pese al explícito pedido de su papá.
El pedido del padre de Juanicar que la producción de Gran Hermano no habría atendido
Mati Gonza reveló que "el padre de Juanicar pidió a la producción que se le avise al participante el estado de salud de su mamá". En este sentido, el periodista contó que "la producción decidió no avisarle nada y esperar hasta el lunes", algo que despertó severas críticas en redes sociales.
El colapso de Roxana no tardó en resonar con fuerza entre la audiencia del programa. No es para menos: el concursante viene caminando por la cuerda floja, acumulando discusiones severas —sobre todo con los aliados de Sol— y dividiendo las aguas como pocos en esta temporada.
Esa fricción permanente traspasó la pantalla e impactó de lleno en su círculo íntimo. Mientras el público debate cada jugada en redes sociales, sus seres queridos resisten la presión de un juego que terminó pasándole factura a su propia familia.
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