Sorpresivamente, Juanicar abandonó Gran Hermano Generación Dorada: los motivos
El participante, considerado uno de los grandes favoritos de la edición, fue llamado de urgencia al confesionario por "El Big" y no dudó en su decisión.
Una inesperada y conmocionadora salida sacudió este jueves las instalaciones de Gran Hermano Generación Dorada. Uno de los jugadores más queridos y perfilados como favoritos por el público, Juanicar, decidió abandonar de manera voluntaria el certamen de convivencia luego de recibir una noticia vinculada al estado de salud de su madre.
La tensión se apoderó de la casa más famosa del país cuando la inconfundible voz de "El Big" convocó de urgencia al participante al confesionario. Allí, de manera cuidadosa, le comunicaron que su mamá había atravesado un problema de salud, aunque le aclararon de inmediato que "no es grave".
Cabe destacar que, por protocolo de contención, los productores decidieron no detallarle en ese instante que la mujer había sufrido un pre-infarto en medio de un pico de estrés, limitándose a informarle sobre el cuadro clínico general.
Juanicar abandonó Gran Hermano Generación Dorada
Ante la lógica preocupación del jugador, la producción le dejó la responsabilidad total sobre su continuidad en el juego. "Sos vos quien debe decidir si salís o no para atender estos requerimientos familiares", le transmitió la voz de Gran Hermano.
Inmediatamente, Juanicar consultó si su círculo íntimo le había manifestado algún deseo al respecto. Al recibir la afirmación por parte de "El Big", el participante no dudó ni un segundo en priorizar a los suyos. "Sí, obvio, me voy con mi mamá", sentenció de manera tajante, sellando su salida del reality.
Como un gesto excepcional y de fuerte reconocimiento a su paso por el programa, la producción rompió el protocolo habitual de los abandonos y lo dejó salir por la puerta principal de la casa en lugar de la tradicional puerta giratoria, cerrando así una de las etapas más fuertes de esta temporada.
De esta manera, los seguidores del reality de Telefe quedaron por demás impactados, además de los "hermanitos" que quedaron en la casa, con una de las salidas más inesperadas de la edición.
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