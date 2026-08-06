Sorpresivamente, Juanicar abandonó Gran Hermano Generación Dorada: los motivos

Como un gesto excepcional y de fuerte reconocimiento a su paso por el programa, la producción rompió el protocolo habitual de los abandonos y lo dejó salir por la puerta principal de la casa en lugar de la tradicional puerta giratoria, cerrando así una de las etapas más fuertes de esta temporada.

De esta manera, los seguidores del reality de Telefe quedaron por demás impactados, además de los "hermanitos" que quedaron en la casa, con una de las salidas más inesperadas de la edición.