Polémica: la fuerte opinión de Eliana Guercio sobre la salida de Juanicar de Gran Hermano
La panelista del debate cuestionó la decisión de la familia del participante de pedirle que abandonara el reality. Sus declaraciones se sumaron al intenso debate que se generó en redes sociales.
La salida de Juanicar de Gran Hermano: Generación Dorada sigue generando repercusiones y ahora sumó una nueva controversia. Esta vez fue Eliana Guercio quien quedó en el centro de la escena después de expresar una dura postura sobre la decisión de la familia del participante de solicitarle que abandonara el juego tras conocer el estado de salud de su madre.
El episodio ocurrió cuando Juanicar fue convocado al confesionario y recibió un mensaje en el que se le informaba que su madre atravesaba un problema de salud. Además de comunicarle esa situación, la producción le transmitió el deseo de su familia de que dejara inmediatamente la competencia. El participante no dudó en aceptar el pedido y abandonó la casa, una determinación que abrió un intenso debate entre los seguidores del programa.
Luego de la emisión comenzaron a multiplicarse distintas teorías en las redes sociales. Una de las más comentadas sostenía que la familia habría solicitado la salida del participante para evitar que fuera eliminado por el voto del público, ya que Juanicar integraba la placa de nominados.
Las sospechas que crecieron en redes sociales sobre la salida de Juanicar
Ese planteo también apareció durante el debate televisivo. Marisa Brel fue una de las primeras en dejar planteada esa posibilidad: "Cuando salió algún familiar de la casa realmente había un riesgo y no sé si hoy es así", expresó. Luego agregó: "No quiero pensar que lo sacaron porque no querían que saliera de placa".
Las declaraciones alimentaron todavía más la discusión entre los seguidores del reality. Sin embargo, quien realizó las afirmaciones más contundentes fue Eliana Guercio. La panelista cuestionó directamente la actitud de la madre del participante y sostuvo que la decisión solo podía justificarse ante una situación extrema.
"A mí me parece que para poner tu prioridad antes que la de tu hijo tiene que ser un caso de vida o muerte, más con las ganas que tenía este chico de jugar en Gran Hermano", afirmó. Luego profundizó su postura. "Me parece un acto sumamente egoísta que se lo siente en el confesionario para decirle que la familia le está pidiendo que salga, que ni siquiera él puede decidir", agregó.
Finalmente, dejó en claro cuál es su interpretación de todo lo sucedido: "Yo lo veo como que Juanicar es tendencia al 9009 desde el domingo y la madre, que vive tan apasionadamente esto que es un juego y nada más que un juego, lo hace salir para evitar que lo saque Solange", lanzó.
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