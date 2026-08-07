Polémica: la fuerte opinión de Eliana Guercio sobre la salida de Juanicar de Gran Hermano

"A mí me parece que para poner tu prioridad antes que la de tu hijo tiene que ser un caso de vida o muerte, más con las ganas que tenía este chico de jugar en Gran Hermano", afirmó. Luego profundizó su postura. "Me parece un acto sumamente egoísta que se lo siente en el confesionario para decirle que la familia le está pidiendo que salga, que ni siquiera él puede decidir", agregó.

Finalmente, dejó en claro cuál es su interpretación de todo lo sucedido: "Yo lo veo como que Juanicar es tendencia al 9009 desde el domingo y la madre, que vive tan apasionadamente esto que es un juego y nada más que un juego, lo hace salir para evitar que lo saque Solange", lanzó.