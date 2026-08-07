Flor de la V apuntó contra Santiago del Moro por la salida de Juanicar de Gran Hermano

Otra de las cuestiones que despertó malestar fue la decisión de mostrar el elevado porcentaje de votos negativos que acumulaba el participante antes de abandonar el juego. Ese dato abrió nuevas especulaciones entre parte de la audiencia, que interpretó que podía instalarse la idea de que la salida había sido una estrategia impulsada por sus familiares para evitar una eliminación mediante el voto del público.

Las opiniones quedaron divididas y el episodio volvió a instalar un fuerte debate sobre los límites del reality y el papel de la producción en situaciones personales de los participantes.

Cómo fue la salida de Juanicar de Gran Hermano

El abandono de Juanicar ocurrió durante la emisión del jueves, cuando Gran Hermano lo convocó al confesionario para comunicarle la situación familiar. Allí recibió un mensaje directo por parte de la producción.

"Tengo que comunicarte algo, no es nada para alarmarse. La mami está padeciendo un muy pequeño problema de salud, pero tu familia nos pidió que te avisaramos. Ellos preferirían que abandonaras el juego, tengo la responsabilidad de transmitirte esta información", le informaron.

La respuesta del participante fue inmediata y dejó en claro cuál era su prioridad. "Me voy con mi mamá", respondió sin dudar. Al salir del confesionario, Juanicar no pudo contener las lágrimas y recibió el apoyo de varios de sus compañeros. Entre ellos, Yanina Zilli intentó transmitirle tranquilidad antes de despedirse.

"Ya sé cómo funciona esto, no es nada grave sino te lo hubiesen dicho antes. Tu familia te necesita, quedate tranquilo, te amo", le dijo. Luego agregó: "Te vas a darle un beso a tu mamá y volvés".