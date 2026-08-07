Flor de la V apuntó contra Santiago del Moro por la salida de Juanicar de Gran Hermano
La conductora cuestionó públicamente el manejo que tuvo Telefe durante la salida del participante y su mensaje contra su par se volvió viral.
La inesperada salida de Juanicar de Gran Hermano: Generación Dorada continúa generando repercusiones dentro y fuera de la televisión. Después de que el participante abandonara el reality tras ser informado sobre un problema de salud que atravesaba su madre, una de las voces más críticas fue la de Flor de la V, quien no dudó en cuestionar el rol de Santiago del Moro y la producción del programa.
La conductora utilizó su cuenta de X para expresar su descontento con un mensaje breve, aunque contundente, que rápidamente comenzó a replicarse en redes sociales y generó miles de reacciones entre seguidores del ciclo. "Lo que hiciste hoy con la salida de Juani es canallesco", escribió Flor de la V, apuntando directamente contra el conductor de Telefe.
La publicación se viralizó en pocos minutos y alimentó una discusión que ya venía creciendo desde la emisión del programa, donde numerosos usuarios comenzaron a cuestionar la manera en la que se desarrolló la situación dentro de la casa.
Las críticas a la producción de Gran Hermano tras el abandono de Juanicar
Aunque Flor de la V no explicó puntualmente los motivos de su acusación, en las redes sociales comenzaron a aparecer distintas interpretaciones sobre lo sucedido. Uno de los cuestionamientos más repetidos apuntó a que la producción ya conocía la decisión que iba a tomar Juanicar una vez que recibiera la noticia sobre el estado de salud de su madre y que igualmente decidió comunicarle la situación en ese momento.
Otros usuarios sostuvieron que la intención inicial habría sido esperar algunos días más para informarle lo ocurrido, especulando con que la comunicación podía producirse después de la definición de la placa de nominados. También hubo críticas hacia la exposición pública de un tema tan delicado como la salud de un familiar, considerando que el manejo de la información pudo haber sido diferente.
Otra de las cuestiones que despertó malestar fue la decisión de mostrar el elevado porcentaje de votos negativos que acumulaba el participante antes de abandonar el juego. Ese dato abrió nuevas especulaciones entre parte de la audiencia, que interpretó que podía instalarse la idea de que la salida había sido una estrategia impulsada por sus familiares para evitar una eliminación mediante el voto del público.
Las opiniones quedaron divididas y el episodio volvió a instalar un fuerte debate sobre los límites del reality y el papel de la producción en situaciones personales de los participantes.
Cómo fue la salida de Juanicar de Gran Hermano
El abandono de Juanicar ocurrió durante la emisión del jueves, cuando Gran Hermano lo convocó al confesionario para comunicarle la situación familiar. Allí recibió un mensaje directo por parte de la producción.
"Tengo que comunicarte algo, no es nada para alarmarse. La mami está padeciendo un muy pequeño problema de salud, pero tu familia nos pidió que te avisaramos. Ellos preferirían que abandonaras el juego, tengo la responsabilidad de transmitirte esta información", le informaron.
La respuesta del participante fue inmediata y dejó en claro cuál era su prioridad. "Me voy con mi mamá", respondió sin dudar. Al salir del confesionario, Juanicar no pudo contener las lágrimas y recibió el apoyo de varios de sus compañeros. Entre ellos, Yanina Zilli intentó transmitirle tranquilidad antes de despedirse.
"Ya sé cómo funciona esto, no es nada grave sino te lo hubiesen dicho antes. Tu familia te necesita, quedate tranquilo, te amo", le dijo. Luego agregó: "Te vas a darle un beso a tu mamá y volvés".
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