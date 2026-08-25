A qué hora y en qué plataforma se estrena "Gutierrez is mai neim", la serie con Darío Barassi y Yayo Guridi
La ficción nacional que combina comedia negra, drama y una mirada satírica sobre las fuerzas de seguridad en el conurbano tiene su llegada al streaming.
Tras una exclusiva avant premiere que reunió a figuras y fanáticos en el Cinemark de Palermo, la gran pregunta que se hacen los seguidores del género es cuándo y dónde se podrá ver la esperada serie "Gutierrez is mai neim", lo nuevo de Darío Barassi y Yayo Guridi.
La producción, que promete revolucionar la pantalla con una propuesta disruptiva, tiene su estreno programado para este jueves 26 de agosto y estará disponible de manera exclusiva en la plataforma de streaming Disney+. Se espera que se encuentre disponible desde horas de la madrugada.
Cómo es "Gutierrez is mai neim", la nueva serie con Darío Barassi y Yayo Guridi
A lo largo de sus ocho episodios, la ficción dirigida por Jesús Bárcenas se sumerge en una investigación que recorre un abigarrado mapa de lugares y personajes profundamente arraigados en la cultura local: desarmaderos, bingos, cabarets, geriátricos, tomas y manifestaciones callejeras.
Con un formato que mezcla el humor negro, guiños constantes a la cultura popular y una mirada satírica sobre las fuerzas de seguridad y la inteligencia internacional, cada capítulo introduce figuras que rozan lo delirante, convirtiendo al conurbano bonaerense en un protagonista más de la historia.
El motor narrativo de la temporada se sostiene en el constante choque entre el caos cotidiano y la investigación metódica, comandada por un elenco de lujo.
A la ya anunciada dupla protagónica integrada por Darío Barassi y Yayo, se le suma el talento de Juli Savioli, Abian Vainstein, Lucas Molina, Víctor López, Robi Surra y Andrew Vezey, completando un reparto listo para conquistar a los suscriptores desde este mismo jueves en Disney+.
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