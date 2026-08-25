Así fue la exclusiva avant premiere de "Gutierrez is mai neim", la nueva serie de Darío Barassi y Yayo Guridi
La esperada producción de comedia negra y drama sobre las fuerzas del conurbano tuvo su noche de presentación en Palermo, con la presencia de minutouno.com.
La alfombra roja se vistió de gala en la Ciudad de Buenos Aires para recibir uno de los estrenos más llamativos del año en el streaming. Este martes por la noche, minutouno.com dijo presente en la exclusiva avant premiere de "Gutierrez is mai neim", la flamante serie que combina con destreza el drama con la acidez de la comedia negra.
El evento se llevó a cabo en las salas del Cinemark de Palermo, donde se congregaron los protagonistas, directores, invitados especiales y la prensa especializada para vivir de cerca las primeras impresiones de esta historia que promete dar que hablar en las plataformas digitales.
Lo nuevo de Darío Barassi y Yayo Guridi: una propuesta disruptiva sobre el conurbano
Bajo la dirección de Jesús Bárcenas, la ficción propone un recorrido visceral y original por las dinámicas de las fuerzas de seguridad en el conurbano bonaerense, fusionando el humor filoso con tramas de fuerte voltaje dramático.
El plato fuerte de la producción radica en su potente dupla protagónica, integrada por Darío Barassi y Yayo, quienes se corren de sus registros habituales para apostar a un proyecto audaz acompañados por Juli Savioli, completando un elenco que brilló en la avant premiere.
Con la expectativa en su punto más alto tras el paso por la pantalla grande en el evento exclusivo, la cuenta regresiva llegó a su fin: "Gutierrez is mai neim" desembarcará este jueves 26 de agosto en el catálogo de Disney+, lista para conquistar a los suscriptores con una propuesta diferente dentro de la ficción local.
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