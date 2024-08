ABBA le pidió a Donald Trump que deje de usar su música en la campaña

abba

La compañía aseguró que no habían recibido ninguna solicitud de los responsables de la campaña para usar las canciones del grupo. El diario sueco Svenska Dagbladet dio a conocer que, en el mes de julio, uno de sus reporteros asistió a un acto de Trump en Minnesota donde sonó el tema "The Winner Takes it All".

En el evento también se proyectó un video de 10 minutos de ABBA tocando algunos de sus mayores éxitos, incluyendo "Money, Money, Money" y "Dancing Queen". ABBA se suma así a una larga lista de artistas que han pedido públicamente a Trump que deje de usar su música de forma pública, como los Rolling Stones, Céline Dion, Bruce Springsteen y Neil Young, entre otros.

trump