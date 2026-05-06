Javier Milei en Estados Unidos: "Hoy el sueño americano va de Alaska hasta Tierra del Fuego"

Más guiños de Javier Milei a Estados Unidos y el foco en el hemisferio

En lo que fue interpretado como un claro guiño a la visión de Donald Trump, el Presidente comparó la situación de Argentina con la del resto del mundo, destacando la convergencia de ideas con los Estados Unidos. “Mientras el mundo regula, aumenta impuestos y limita libertades, Argentina hace exactamente lo opuesto y Estados Unidos se mueve por el mismo camino”, argumentó.

Esta sintonía política alimenta las expectativas de la Casa Rosada sobre la posibilidad de sellar un acuerdo de libre comercio que redefina el mapa económico regional.

A su vez, Milei no dejó pasar la oportunidad de referirse a la situación política del continente, expresando su deseo de que el cambio de rumbo alcance a todo el hemisferio.

“Hoy el sueño americano va de Alaska hasta Tierra del Fuego para hacer a todas las américas grandes otra vez”, insistió Milei. Al respecto, se refirió a las situaciones en Cuba y Venezuela y los definió como "la última reminiscencia de comunismo del continente", para luego manifestar su esperanza de que "pronto" se sumen a la visión de libertad que él promueve.

Concluyó su discurso convocando a los empresarios a participar en la reconstrucción cultural y económica de la región. “Hay una nación de 50 millones de hermanos y hermanas esperando por ustedes para construir un nuevo capítulo de Occidente”, sentenció.