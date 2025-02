Abel Pintos apuntó contra Javier Milei por sus dichos contra artistas: "Me parece una falta de respeto"

"No me parece que nadie pueda ser irrespetuoso y tratar de esta manera", continuó Abel. Por lo que, luego agregó: "Así que yo me sumo a esta voz que han levantado muchos músicos y que yo también estuve viendo que tiene también que ver con este otro montón de cosas". Tal es así que, después, destacó: "Con, como por ejemplo, esto que se está hablando de censura y de dar frente a la cultura. Todo esto son cosas que yo, yo me sumo a esa voz que se ha levantado porque no comulgo con todo eso y mucho menos con la falta de respeto y violentar de esa manera".

abel pintos milei

Una vez dicho esto, Abel Pintos también afirmó: "Me parece lamentable. Un Presidente es la cabeza de todo un país, debiera identificar a todo un país, entonces me parece lamentable. No es la primera vez que esto pasa y uno dice que es raro. Bueno, más que raro es lamentable, porque ha pasado muchas veces". A su vez, el cantante dijo: "La música y la cultura han sufrido muchas veces la frente de la política en Argentina y el mundo entero y siempre que sucede es lamentable".

"No me parece que porque un músico de conciertos en festivales sustentados por gobiernos de las distintas provincias o ciudades o pueblos, necesariamente esos músicos tengan que ser de tal o cual partido político, militantes. No lo sé, no estoy de acuerdo con esta postura que plantea, porque no tiene nada que ver porque, a lo largo de los años, yo he ido a tocar a festivales de distintos partidos", concluyó el cantante.