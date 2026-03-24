A qué hora ver la gala de Gran Hermano hoy martes: se viene un nuevo "derecho a réplica"
El reality show de Telefe continúa liderando el rating de la televisión argentina y este martes seguramente no sea la excepción. Enterate lo que pasará hoy.
Gran Hermano Generación Dorada está que arde y los episodios que se viven día a día en la casa más famosa del país son la evidencia de ello. El reality que conduce Santiago del Moro por Telefe tendrá una nueva emisión este martes, donde se definirá el liderazgo semanal, un recurso extraordinario que no sólo sirve para asegurarse una semana más adentro del juego, sino también para tejer estrategias en contra de otros jugadores.
No obstante, este no será el único condimento de la gala de esta noche: habrá un nuevo "Derecho A Réplica" (DAR).
En la primera vez que este recurso se puso en juego, Luana Fernández la pasó mal: su exnovio -dejado por ella en el confesionario- ingresó con ayuda de la tecnología para cantarle las cuarenta. Ante esto, la joven explotó en crisis y culpó a la producción de exponerla y dejarla mal parada.
De cara a un nuevo DAR, se especula sobre quién puede llegar a ingresar: algunos en redes sociales mencionan al novio de Lola, dado que la joven no ha parado de coquetear con Manuel Ibero, la expareja de Zoe Bogach. Otros, en cambio, sugieren que es la exesposa de Brian Sarmiento, quien pidió públicamente que él renuncie a la paternidad de sus hijas.
A qué hora y cómo ver en vivo Gran Hermano Generación Dorada
La nueva emisión de Gran Hermano se podrá ver este martes, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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