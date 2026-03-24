Emilia Mernes perdió casi un millón de seguidores tras la polémica con Tini Stoessel y María Becerra

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A partir de ahí, comenzaron a circular versiones que sugieren que podría haber existido algún tipo de conflicto con jugadores o su entorno cercano. Sin embargo, hasta el momento no hay información confirmada ni declaraciones oficiales que respalden estos rumores, que se mantienen en el terreno de las conjeturas y el debate digital.

Por el momento, Emilia no hizo declaraciones públicas sobre la situación, pero el episodio vuelve a poner en evidencia el peso que tienen las redes sociales en la carrera de los artistas y cómo los conflictos mediáticos pueden impactar directamente en su imagen y popularidad.