Arrancó el rodaje de The Batman: Part II con Robert Pattinson como Bruce Wayne
Se filtraron imágenes vinculadas a la producción de la secuela dirigida por Matt Reeves y los fanáticos ya especulan con una Gotham más oscura, nevada y peligrosa.
La maquinaria alrededor de The Batman Part II empezó a moverse y el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne ya genera una enorme expectativa entre los fanáticos del universo DC. En las últimas horas comenzaron a circular imágenes y reportes ligados al inicio de la producción de la esperada secuela dirigida por Matt Reeves, lo que disparó todo tipo de teorías sobre el futuro de Gotham.
Las fotos difundidas muestran al Batimóvil en escenarios cubiertos de nieve y dejaron una pista estética que no pasó desapercibida para el fandom: Gotham ahora aparece atravesada por un invierno crudo y hostil, una ambientación que rápidamente despertó rumores sobre la posible aparición de Mr. Freeze como uno de los grandes antagonistas de esta nueva entrega.
Aunque todavía existe cierta confusión respecto a si el rodaje comenzó oficialmente o si se trata apenas de pruebas de cámara y trabajos preliminares de producción, lo cierto es que el proyecto ya volvió al centro de la escena después de meses de silencio y reprogramaciones.
La secuela buscará expandir el universo construido por Reeves en la primera película estrenada en 2022, que mostró una versión mucho más detectivesca, oscura y atormentada de Batman. Ese enfoque fue celebrado tanto por la crítica como por el público y terminó consolidando a Pattinson como una de las interpretaciones más particulares del personaje en los últimos años.
Además, el fenómeno reciente de The Penguin, la serie derivada protagonizada por Colin Farrell, ayudó a mantener vivo el interés por esta Gotham marcada por la corrupción, la violencia y las disputas de poder entre mafias y políticos.
Por ahora, los detalles de la trama permanecen bajo estricta reserva, aunque distintas filtraciones apuntan a una historia todavía más sombría y ambiciosa que la original. La idea de una ciudad completamente congelada, sumada al tono noir que Reeves viene desarrollando, alimentó aún más las especulaciones entre los seguidores del Caballero Oscuro.
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