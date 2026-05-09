Arrancó el rodaje de The Batman: Part II con Robert Pattinson como Bruce Wayne

La maquinaria alrededor de The Batman Part II empezó a moverse y el regreso de Robert Pattinson como Bruce Wayne ya genera una enorme expectativa entre los fanáticos del universo DC. En las últimas horas comenzaron a circular imágenes y reportes ligados al inicio de la producción de la esperada secuela dirigida por Matt Reeves, lo que disparó todo tipo de teorías sobre el futuro de Gotham.