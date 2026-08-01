Abraham Mateo y María Becerra se unieron para presentar "Así", su nueva canción
Los artistas se juntaron en una apuesta con sonido afro pop, producción argentina y proyección internacional, que da de qué hablar.
Abraham Mateo continúa expandiendo su carrera con un nuevo lanzamiento que lo une por primera vez a María Becerra y Big One. El cantante español presentó "Así", una colaboración que llega en un momento clave de su trayectoria y que, además de reunir a tres referentes de la música en español, anticipa el rumbo de su próximo proyecto discográfico.
El estreno se produce después de un año de fuerte crecimiento para el artista, que celebró sus dos décadas de carrera con un concierto en el Movistar Arena de Madrid y reforzó su presencia internacional con nuevas colaboraciones. En ese contexto, la alianza con la cantante argentina y el productor aparece como uno de los lanzamientos más importantes de esta etapa.
Una canción con sello internacional
Compuesta y producida por Big One junto al propio Abraham Mateo, "Así" combina una base afro pop con guitarras y diferentes matices inspirados en los sonidos del sur. El resultado es una canción de clima cálido y ritmo pegadizo que busca convertirse en una de las protagonistas del verano europeo.
El lanzamiento también encuentra a María Becerra en un gran presente profesional. La artista continúa consolidándose como una de las voces más influyentes del pop latino y viene de presentarse en escenarios españoles como Noches del Botánico, donde interpretó "Así" por primera vez ante el público.
Incluso antes de su estreno oficial, la canción despertó un fuerte interés en redes sociales y superó las 4.000 creaciones en TikTok, impulsadas por los adelantos compartidos por los artistas.
Un videoclip que acompaña la nueva etapa
El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Mario Arenas, quien apuesta por una propuesta visual de estética cálida para reflejar la química entre Abraham Mateo y María Becerra, en sintonía con el espíritu de la canción.
Con "Así", Abraham Mateo, María Becerra y Big One unen sus estilos en una colaboración que apunta a trascender la temporada estival y consolidarse como uno de los lanzamientos más destacados de los próximos meses.
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