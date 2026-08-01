Abraham Mateo y María Becerra se unieron para presentar "Así", su nueva canción

Un videoclip que acompaña la nueva etapa

El lanzamiento llega acompañado por un videoclip dirigido por Mario Arenas, quien apuesta por una propuesta visual de estética cálida para reflejar la química entre Abraham Mateo y María Becerra, en sintonía con el espíritu de la canción.

Con "Así", Abraham Mateo, María Becerra y Big One unen sus estilos en una colaboración que apunta a trascender la temporada estival y consolidarse como uno de los lanzamientos más destacados de los próximos meses.