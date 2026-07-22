María Becerra flameó una bandera argentina en Barcelona tras la polémica del Mundial 2026

"Este país abrió sus puertas al mundo", remarcó la cantante, quien además pidió dejar atrás las narrativas negativas que, a su entender, solo buscan perjudicar la imagen de la Argentina.

María Becerra y un vestido con los colores argentinos

La pieza que utilizó en el partido de Argentina contra España fue confeccionada exclusivamente para este evento e inspirada en la bandera argentina. El concepto buscó generar la sensación de que el emblema nacional envolvía la figura de María Becerra mientras interpretaba las estrofas del Himno, convirtiendo al vestuario en un símbolo más de la ceremonia.

El diseño estuvo a cargo de Abel Cepeda, diseñador argentino oriundo de Mendoza y fundador de la firma de moda y corsetería SEKS, radicado en Nueva York desde hace más de dos décadas. En tanto, el estilismo y la dirección de diseño fueron responsabilidad de Natalia Campos Valencia, quien trabajó junto al diseñador para dar forma a un look pensado especialmente para esta presentación.