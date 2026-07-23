"La voy a atender": Robertito Funes Ugarte apuntó contra María Becerra tras su apoyo a la Argentina
El conductor hizo referencia al recital en España donde la cantante sorprendió al público al desplegar la bandera argentina.
Una fuerte polémica se generó alrededor de Robertito Funes Ugarte quien se convirtió en tendencia en la red social X luego de sus declaraciones contra María Becerra. El conductor cuestionó a la cantante por haber desplegado la bandera argentina durante un recital en Barcelona y sus palabras provocaron una ola de críticas en redes sociales.
El momento se dio durante la emisión de LN+, cuando en el programa compartieron las imágenes del show de la artista en España. Tras ver el video, el periodista reaccionó de manera tajante y anticipó que iba a referirse al tema: "A esta la voy a atender yo".
Luego, frente a cámara, Funes Ugarte expresó su postura sobre la actitud de la cantante y lanzó fuertes cuestionamientos: "Mirá lo que es esto, un espanto. Esta es amiga de todas estas que critican a la Argentina, que vivieron al país, que van a Estados Unidos y se creen re divas".
"Yo entiendo que los artistas tienen su ideología y tienen su manera de pensar pero muchas veces se van de mambo, se alían o se juntan entre ellas y las metés a todas en la misma bolsa. Yo no sé por qué no se dedican a cantar y a hacer maravillas con su arte sacando las banderas políticas, porque eso no ayuda mucho. Más en este país donde está todo tan dividido", continuó al hablar sobre las opiniones que la cantante expresó en distintas oportunidades sobre la realidad del país.
En medio del intercambio, una de sus compañeras salió en defensa de María Becerra: "Yo a María la vi bastante no partidaria". Sin embargo, el conductor sostuvo su posición y respondió: "No, yo sí. Apoya a Lali Espósito y a todas estas otras. Son zurdas con OSDE que viajan en primera clase, que tienen casas brutales, hablan de los pobres y no ayudan nada. Son unas caraduras".
El posteo de María Becerra tras cantar el himno en la final del Mundial 2026
María Becerra se pronunció en sus redes sociales para respaldar a la Argentina en medio de la campaña de difamación contra el país. La cantante compartió un contundente mensaje luego de haber interpretado el Himno Nacional en la final del Mundial 2026.
Como otras figuras del espectáculo, la artista decidió manifestar públicamente su postura y salió en defensa del país con una publicación en su cuenta de Instagram.
Allí escribió: "No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto".
En el mismo posteo, también cuestionó las críticas que recibió la Argentina e invitó a conocer el país de primera mano: "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hemosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa", sentenció.
Para cerrar su mensaje, la cantante agradeció el cariño que recibe de su gente y recordó el significado que tuvo para ella participar de la definición del Mundial: "Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre", concluyó la artista.
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