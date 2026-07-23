"La voy a atender": Robertito Funes Ugarte apuntó contra María Becerra tras su apoyo a la Argentina

El posteo de María Becerra tras cantar el himno en la final del Mundial 2026

María Becerra se pronunció en sus redes sociales para respaldar a la Argentina en medio de la campaña de difamación contra el país. La cantante compartió un contundente mensaje luego de haber interpretado el Himno Nacional en la final del Mundial 2026.

Como otras figuras del espectáculo, la artista decidió manifestar públicamente su postura y salió en defensa del país con una publicación en su cuenta de Instagram.

Allí escribió: "No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto".

En el mismo posteo, también cuestionó las críticas que recibió la Argentina e invitó a conocer el país de primera mano: "Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hemosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa", sentenció.

Para cerrar su mensaje, la cantante agradeció el cariño que recibe de su gente y recordó el significado que tuvo para ella participar de la definición del Mundial: "Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre", concluyó la artista.