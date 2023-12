Antonio Ríos habló sobre la condena a su hijo por abuso sexual

Qué dijo Antonio Ríos sobre la condena a su hijo por abuso sexual

Su padre, el artista Antonio Ríos, referente de la cumbia, se pronunció sobre este revés judicial en la causa contra el exfuncionario policial. Sin embargo, cuando se le consultó sobre el próximo paso a dar a partir de la decisión, el artista se mostró prudente y contestó: “Yo no puedo hablar de nada porque todo sigue, no está todo terminado. Mi hijo es inocente”. Y sumó: “Ya apelamos y va todo a Casación. No se puede hablar tanto porque tenemos todo a favor”.