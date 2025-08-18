Escondida en Netflix: la película española de 2025 que está arrasando con las reproducciones
En el catálogo hay una comedia que muchos usuarios pasan por alto, pero que sorprende por su frescura y por un elenco de lujo. Aunque está algo escondida, se convirtió en una de las películas más vistas de la plataforma.
Netflix cuenta con producciones que van desde grandes estrenos hasta historias discretas que logran conquistarte con el tiempo. Este es el caso de una comedia española que, a pesar de no ocupar los primeros lugares en la portada, arrasa en visualizaciones y se mantiene vigente desde su llegada.
Parte de su atractivo radica en que rompe con la idea de que España solo destaca en los dramas. Con una trama entretenida y llena de giros inesperados, esta película logró convertirse en una de las más recomendadas por quienes buscan un plan relajado para el fin de semana.
A casi cinco años de su estreno en la plataforma, sigue sumando reproducciones y demostrando que no hace falta una gran campaña publicitaria para que una historia se convierta en un éxito duradero dentro del catálogo. Su duración corta y un reparto de primer nivel terminan de sellar el atractivo de esta producción.
De qué trata “Amor de madre”
Según la sinopsis oficial, la historia gira en torno a José Luis, un hombre que queda plantado en el altar el día de su boda. Como consuelo, su madre Mari Carmen decide acompañarlo en el viaje que iba a ser la luna de miel, desencadenando una serie de situaciones cómicas e imprevisibles.
La dinámica madre-hijo, trasladada a un entorno romántico y exótico, genera un sinfín de enredos y escenas desopilantes. El humor fresco y las situaciones absurdas son el sello de esta producción que rápidamente se ganó un lugar en la lista de favoritas.
Aunque está oculta entre tantas opciones del catálogo, quienes la encuentran descubren una película ideal para reírse y desconectar en cualquier momento de la semana.
Reparto de “Amor de madre”
-
Carmen Machi como Mari Carmen
Quim Gutiérrez como José Luis
Yolanda Ramos como Montse
Justina Bustos como Sara
Dominique Guillo como Armando
Celia Freijeiro como Teresa
Edeen Bhugeloo como Jean Pierre
Jake Francois como Calvin
Andrés Velencoso como DJ Chucho
Tráiler de “Amor de madre”
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario