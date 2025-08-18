Para maratonear: la película romántica que te sacará más de una sonrisa en Netflix
Estrenada en el 2023, esta producción española es perfecta para verla durante el fin de semana. Los detalles en la nota.
Son pocas las películas de Netflix que atrapan por completo a los espectadores. Por lo general, estas producciones narran historias de drama, misterio o suspenso y presentan giros inesperados que llaman la atención de hasta los más dispersos.
Sin embargo, durante el último tiempo comenzó a posicionarse entre los más vistos un film completamente diferente, cuya historia es romántica y cómica: "Eres tú". Esta película llegó a la pantalla en el 2023 y tiene una duración que ronda los 90 minutos, motivo por el cual es perfecta para verla durante el fin de semana.
Esta producción española fue dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y Álvaro Cervantes, quien interpreta a Javier, es el actor principal. Desde su arribo a la plataforma de streaming, "Eres tú" tuvo un recibimiento impresionante en Netfix, consolidándose como una de las más vistas en la actualidad.
De qué trata "Eres tú"
Javier, interpretado por Cervantes, tiene la novedosa capacidad de anticipar cómo será una relación desde el primer beso. Ese don que debería ayudarlo en el amor, en realidad lo complica, porque nunca llega a disfrutar del presente.
Pero su mundo da vueltas cuando descubre que su destino está ligado a Lucía, encarnada por Silvia Alonso, quien resulta ser nada menos que la pareja de su mejor amigo. Este dilema desata un combo explosivo con decisiones complejas que deben tomarse en medio de la amistad y el romance.
Reparto de "Eres tú"
- Álvaro Cervantes como Javier
- Silvia Alonso como Lucía
- Gorka Otxoa como Roberto
- Susana Abaitua como Ariana
- Pilar Castro como Sonsoles Durán
- Fabia Castro como Esther
- Lara Oliete como Carla
- Ninton Sánchez como Simón
- Paula Muñoz como Berta
- Elisabeth Larena como Silvia
Tráiler de "Eres tú"
