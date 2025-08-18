La China Suárez se suma a "En el barro" con un rol explosivo: qué papel tendrá en la serie

Aunque los motivos exactos de su ingreso a “La Quebrada” no se conocen del todo, se anticipa que su presencia en la cárcel estará ligada a su profesión y a los riesgos que implica cuando el poder y el deseo se cruzan. La actriz compartió en redes sociales imágenes de su personaje dentro de un auto, anticipando el tono provocador y conflictivo de su participación.