El guiño de AC/DC a la Argentina con un llamativo video

“Los primeros nueve títulos de la serie de relanzamientos de nuestros vinilos a color están disponibles en todos lados”, reza un mensaje oficial de la banda, confirmando que ya se pueden adquirir Back In Black, Highway To Hell, The Razor’s Edge, Powerage, For Those About To Rock (We Salute You), High Voltage, Dirty Deeds Done Cheap, Who Made Who y Live en vinilos dorados.