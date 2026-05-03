La ex del hijo de Wanda Nara la describió tras la separación: "Siempre fue..."

También compartió algunos detalles cotidianos de su paso por la familia Nara-López, como gustos en común. “Sí, comíamos sushi”, contó entre risas.

Con apenas 16 años, Carola se mostró suelta frente a cámara, incluso ante los comentarios sobre su edad y los elogios que recibió por su actitud. Al hablar de su presente sentimental, fue clara: “No, no cero. Estoy sola”.

Si bien dejó en claro que la relación con Valentino quedó atrás, también expresó cariño por el entorno que compartieron: “La extraño a ella y a todos, a Nora, a los hermanos, a todos”. Sobre su ex, no dejó dudas: “No... ya está. Todo bien, pero sí, ya está”.

A pesar del cierre definitivo de la relación con Valentino López, Carola Sánchez dejó entrever que la experiencia le dejó recuerdos positivos, especialmente por el vínculo que construyó con Wanda Nara y su entorno. Mientras continúa enfocada en su presente, la joven sigue consolidando su lugar en redes, donde combina espontaneidad con cercanía y mantiene el interés de sus seguidores.