La ex del hijo de Wanda Nara la describió tras la separación: "Siempre fue..."
La joven influencer se refirió por primera vez al vínculo que mantuvo con la familia de su ex, Valentino López, y sorprendió al referirse a la empresaria.
Aunque su relación con Valentino López terminó hace casi dos meses, Carola Sánchez Aloe sigue muy activa en redes sociales, donde mantiene un contacto constante con sus seguidores y no esquiva preguntas sobre su vida personal.
En las últimas horas, volvió a generar repercusión al contar cómo fue su experiencia con Wanda Nara durante el tiempo en que formó parte del entorno familiar. Todo surgió a partir de un video publicado por el influencer Facundo Steyn, quien la invitó a responder algunas preguntas.
Cuando le consultaron cómo era Wanda en su rol de suegra, Carola fue contundente: “Wanda es un amor de suegra, de madre, todo. Es una genia”. En el mismo tono, agregó: “Tiene muy linda personalidad y bueno, también es divina”.
El intercambio se dio de manera relajada y sin incomodidades. Ante la insistencia sobre si alguna vez sintió celos o actitudes posesivas por parte de la empresaria, la joven lo descartó por completo: “No, no, cero. Ella siempre fue compinche conmigo, así que no”.
También compartió algunos detalles cotidianos de su paso por la familia Nara-López, como gustos en común. “Sí, comíamos sushi”, contó entre risas.
Con apenas 16 años, Carola se mostró suelta frente a cámara, incluso ante los comentarios sobre su edad y los elogios que recibió por su actitud. Al hablar de su presente sentimental, fue clara: “No, no cero. Estoy sola”.
Si bien dejó en claro que la relación con Valentino quedó atrás, también expresó cariño por el entorno que compartieron: “La extraño a ella y a todos, a Nora, a los hermanos, a todos”. Sobre su ex, no dejó dudas: “No... ya está. Todo bien, pero sí, ya está”.
A pesar del cierre definitivo de la relación con Valentino López, Carola Sánchez dejó entrever que la experiencia le dejó recuerdos positivos, especialmente por el vínculo que construyó con Wanda Nara y su entorno. Mientras continúa enfocada en su presente, la joven sigue consolidando su lugar en redes, donde combina espontaneidad con cercanía y mantiene el interés de sus seguidores.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario