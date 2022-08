Lissa Vera denunció a un cantante de cumbia por acoso sexual: "No quería besarlo"

Las imágenes fueron difundidas después de que la cantante fuera eliminada del realitiy show que en Rosario se vio por la pantalla de El Tres.

"Sé que lo hizo a propósito. Yo estuve encerrada tres meses, golpeándome, estando lejos de mi familia, entonces no voy a permitir que vengan y se quieran colgar de este sacrificio que yo hice durante tanto tiempo, a buscar cámara, a hacer fama", relató la cantante, visiblemente enojada con la actitud de su colega.

Y agregó: “Yo estaba hablando con él, pero cuando la cámara se da vuelta, me agarra la cara y yo le digo: ‘¿Qué haces?’, de hecho me río. No está bien”. Además señaló que: “Yo no estaba con todos mis reflejos, yo no quería besarlo”.

“Él hizo mucho hincapié en que quería que yo vaya sola con él a un boliche. Yo nunca voy a ningún lado sola, siempre voy con mi amiga Estefi Ayala, porque ella me lo presentó. A mí no me gusta puentear a la gente. Y él hizo mucho énfasis en que quería hablar conmigo, porque quería hablar de laburo, de negocios”, contó Lissa.

“Fuimos a cenar, nos matamos de risa... Hacía un montón que nos nos veíamos. Siempre tuve buena onda con él. Siempre lo abrazaba... Igual él es muy besuquero, las besa a todas. Conmigo no tenía esa confianza. De hecho, fue la primera vez”, agregó. “En el video vos tenés los brazos libres. Si no querés que alguien se te acerque, ¿no lo sacás con tus manos?”, volvió a la carga Berardi, insistiendo sobre su punto. “Es que me sorprendió, le dije: Pará, boludo, ¿qué hacés?’. Yo lo quiero mucho, pero no quería besarlo”, cerró la ex Bandana.