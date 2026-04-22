En qué consiste la nefrectomía parcial, la cirugía que le practicaron a Charly García

¿Qué es una nefrectomía parcial?

A diferencia de una nefrectomía radical (donde se extirpa el riñón completo), la nefrectomía parcial es una cirugía de alta precisión en la que los especialistas remueven únicamente la parte afectada o dañada del órgano.

El objetivo principal es eliminar la patología —ya sea un tumor, un quiste complejo o una lesión funcional— asegurando que la mayor cantidad posible de tejido renal sano permanezca intacto y operativo.

¿Por qué se elige esta opción?

La medicina moderna prioriza este enfoque siempre que la ubicación y el tamaño de la lesión lo permitan, debido a los siguientes beneficios:

Preservación de la función renal: Al conservar parte del órgano, el cuerpo mantiene una mejor capacidad para filtrar la sangre y producir orina.

Prevención de enfermedades crónicas: Mantener tejido renal activo reduce significativamente el riesgo de desarrollar insuficiencia renal a largo plazo.

Regulación del organismo: Ayuda a que el paciente siga regulando de forma natural la presión arterial y el equilibrio de electrolitos.

El proceso de recuperación

Como se mencionó en el caso del artista, tras una operación de este tipo es común que se realicen procedimientos de apoyo (como filtrados preventivos) para aliviar al riñón mientras se recupera del estrés quirúrgico y de la carga de la anestesia.

Si el tejido remanente funciona correctamente, el paciente puede retomar su calidad de vida habitual sin necesidad de tratamientos sustitutivos permanentes, manteniendo la estabilidad de su metabolismo interno.