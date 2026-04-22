En qué consiste la nefrectomía parcial, la cirugía que le practicaron a Charly García
El músico de 74 años fue operado este miércoles en el Instituto del Diagnóstico de la Ciudad de Buenos Aires. Qué implica el procedimiento.
Tras la reciente intervención quirúrgica de Charly García en el Instituto del Diagnóstico, ha surgido un marcado interés por conocer los detalles de la nefrectomía parcial, el procedimiento específico al que fue sometido el músico para preservar su salud renal.
Según explicó el conductor Ángel de Brito, Charly se encuentra alojado en el Instituto del Diagnóstico. "La operación estaba programada y salió todo perfecto", detalló, descartando que se haya tratado de una urgencia de último momento.
Por su parte, la periodista Karina Iavícoli profundizó sobre la naturaleza del procedimiento: el músico fue sometido a una nefrectomía parcial, cirugía para extraer una pequeña porción de uno de sus riñones.
¿Qué es una nefrectomía parcial?
A diferencia de una nefrectomía radical (donde se extirpa el riñón completo), la nefrectomía parcial es una cirugía de alta precisión en la que los especialistas remueven únicamente la parte afectada o dañada del órgano.
El objetivo principal es eliminar la patología —ya sea un tumor, un quiste complejo o una lesión funcional— asegurando que la mayor cantidad posible de tejido renal sano permanezca intacto y operativo.
¿Por qué se elige esta opción?
La medicina moderna prioriza este enfoque siempre que la ubicación y el tamaño de la lesión lo permitan, debido a los siguientes beneficios:
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Preservación de la función renal: Al conservar parte del órgano, el cuerpo mantiene una mejor capacidad para filtrar la sangre y producir orina.
Prevención de enfermedades crónicas: Mantener tejido renal activo reduce significativamente el riesgo de desarrollar insuficiencia renal a largo plazo.
Regulación del organismo: Ayuda a que el paciente siga regulando de forma natural la presión arterial y el equilibrio de electrolitos.
El proceso de recuperación
Como se mencionó en el caso del artista, tras una operación de este tipo es común que se realicen procedimientos de apoyo (como filtrados preventivos) para aliviar al riñón mientras se recupera del estrés quirúrgico y de la carga de la anestesia.
Si el tejido remanente funciona correctamente, el paciente puede retomar su calidad de vida habitual sin necesidad de tratamientos sustitutivos permanentes, manteniendo la estabilidad de su metabolismo interno.
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