De la pelea al gesto inesperado: Pincoya sorprendió a Brian Sarmiento en pleno conflicto en Gran Hermano

Lejos de retomar la pelea, la participante explicó su actitud con una frase que bajó la tensión: "Al cumpleañero se le saluda", sostuvo, dejando en claro que el gesto estaba por encima del conflicto.

Para cerrar, reafirmó su forma de ser: "Yo siempre he sido así", lanzó, marcando que, pese a las diferencias, no estaba dispuesta a dejar de lado ciertos códigos personales.

El momento no pasó desapercibido y rápidamente se convirtió en uno de los más comentados del día, mostrando que en la casa más famosa del país, cualquier escenario puede cambiar en cuestión de segundos.

Como era de esperarse, la escena no tardó en viralizarse en redes sociales, donde los fanáticos del reality debatieron sobre la actitud de la participante. Mientras algunos destacaron el gesto como una muestra de madurez y juego limpio, otros lo interpretaron como una estrategia para descolocar a su rival y reposicionarse dentro de la casa.