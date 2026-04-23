Netflix: la nueva película que tiene a Oscar Martínez como protagonista y que están viendo todos

Reparto de El último gigante

El elenco de El último gigante es uno de los puntos más fuertes de la producción, con interpretaciones destacadas que sostienen el peso emocional de la historia:

Oscar Martínez (Julián)

Matías Mayer (Boris)

Inés Estévez

Luis Luque

Silvia Kutika

Yoyi Francella

Alexia Moyano

La química entre los protagonistas y la intensidad de sus actuaciones aportan profundidad a una trama que se apoya fuertemente en lo emocional.

Tráiler de El último gigante