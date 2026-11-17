Adrián Suar confirmó que regresa la ficción a El Trece: qué se viene y cuándo llega a la pantalla
Luego de tanta espera, el gerente de programación del canal dio detalles de lo que se viene para el verano. No te lo pierdas.
Tras un largo período marcado por la ausencia de producciones nacionales en la televisión abierta desde la pandemia y su posterior traslado hacia las plataformas de streaming, Adrián Suar confirmó oficialmente que las series regresarán a la pantalla de El Trece en los próximos meses.
Durante una entrevista con Nacho Rivarola para el ciclo "Puro Show" (El Trece), el gerente de programación expresó su entusiasmo por esta nueva apuesta estratégica al anunciar: “Vuelve la ficción con En terapia, una serie que se logró con un acuerdo entre El Trece y Amazon”.
Al profundizar sobre cómo se gestó esta alianza conjunta para reactivar la industria audiovisual local dentro de la emisora, el directivo destacó el compromiso histórico del canal con este género y explicó: “Lo vamos a tener los dos. Es una manera de volver y el comienzo, vengo empujando hace tiempo para volver a hacer ficción de esta manera. El Trece es un canal que hace más de 20 años apoyó la ficción y siempre está con ganas de volver, creo que le vamos a encontrar la vuelta para que vuelva”.
En otro pasaje de la charla, el productor también abordó la expectativa en torno a una eventual reaparición televisiva de Mirtha Legrand antes de finalizar el año, luego de haber atravesado una internación. Con total cautela y respeto por los tiempos de la diva, Suar manifestó su postura institucional al señalar: “Deseo de todo corazón el regreso de Mirtha, pero todo depende de ella. Desde el canal no hay ninguna presión, si ella está con ganas... está muy bien que quiera seguir, y nosotros queremos que siga”.
Asimismo, el ejecutivo dejó abiertas todas las puertas tanto para un cierre de temporada inmediato como para la continuidad del histórico envío durante el próximo calendario televisivo, concluyendo con afecto: “Si ella decide hacer un especial a fin de año y cerrar el ciclo está muy bien, y si quiere volver el año que viene nada me gustaría más. Lo que a ella más le gusta es estar en la televisión”.
Basada en un formato original de origen israelí que ya contó con una recordada adaptación argentina emitida por la TV Pública entre 2012 y 2014, esta flamante entrega de "En Terapia" contará con los guiones de Mario Segade y la dirección de Daniela Goggi. En cuanto a su elenco central, la producción reunirá a figuras de primer nivel encabezadas por Joaquín Furriel, Paola Barrientos y Luis Machín.
Según los detalles difundidos previamente por la periodista Marcela Coronel a través de sus redes sociales, el proyecto fue diseñado específicamente para cubrir la programación estival de la señal, precisando que se trata de: “En Terapia, la miniserie de origen israelí con el protagónico de Joaquín Furriel como psicólogo. 28 capítulos que se emitirán mientras se espera el regreso de Mario Pergolini”.
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