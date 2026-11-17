Basada en un formato original de origen israelí que ya contó con una recordada adaptación argentina emitida por la TV Pública entre 2012 y 2014, esta flamante entrega de "En Terapia" contará con los guiones de Mario Segade y la dirección de Daniela Goggi. En cuanto a su elenco central, la producción reunirá a figuras de primer nivel encabezadas por Joaquín Furriel, Paola Barrientos y Luis Machín.

Según los detalles difundidos previamente por la periodista Marcela Coronel a través de sus redes sociales, el proyecto fue diseñado específicamente para cubrir la programación estival de la señal, precisando que se trata de: “En Terapia, la miniserie de origen israelí con el protagónico de Joaquín Furriel como psicólogo. 28 capítulos que se emitirán mientras se espera el regreso de Mario Pergolini”.