Quiénes son los invitados de lujo para el regreso de Nicolás Repetto a la televisión
Durante el verano, el legendario conductor regresa a la pantalla de El Trece con un nuevo programa y ya cuenta con grandes figuras como invitados.
La televisión abierta se prepara para recibir nuevamente a Nicolás Repetto en la pantalla de El Trece, donde ya se encuentran ajustando los últimos detalles técnicos y artísticos de su esperado retorno. En este contexto de hermetismo y expectativas, el periodista Juan Etchegoyen dio a conocer importantes primicias sobre la nueva apuesta televisiva del histórico animador, adelantando que las figuras convocadas para el arranque inicial “son bomba”.
Al precisar cuándo podría concretarse el debut frente a las cámaras y cuál es el clima interno que rodea al proyecto, el comunicador explicó: “El ciclo del conductor vería por primera vez la luz de aire en el prime time de la TV el lunes 11 de enero desde las 21hs. El canal está muy contento con este arribo de Nico y me dicen que él está muy entusiasmado con este retorno”.
Asimismo, el cronista subrayó el alto nivel de compromiso personal que mantiene el presentador con cada aspecto del formato al revelar: “Está tan metido Nico en su programa que él mismo se pone a producir con su producción. Está dándolo todo porque quiere quedarse todo el año”.
Respecto de las celebridades que dirán presente en las primeras emisiones de este ciclo, la lista confirmada reúne a figuras de distintos ámbitos del espectáculo, la moda, la gastronomía y el periodismo: Flavia Palmiero, Claudia Villafañe, Jime Monteverde, Benito Fernández, Fabián Medina Flores, Adrián Suar, Mario Massaccesi, Cristian Sancho y Roberto Moldavsky.
En paralelo, esta incorporación generará un movimiento estratégico dentro de la programación nocturna de la emisora, tal como detalló Etchegoyen al puntualizar de qué modo se reorganizarán las franjas horarias: “Nico toma el horario que le deja Guido Kaczka que vuelve con Los 8 Escalones en un horario más temprano en lugar de Darío Barassi que se va de vacaciones”. De este modo, el regreso de "Los 8 Escalones" cubrirá la ausencia temporal de Barassi para darle paso luego al flamante envío de Repetto.
Más allá de los nombres propios y la ubicación en la grilla, el periodista brindó precisiones sobre el perfil artístico que tendrá la propuesta encabezada por Repetto, confirmando que combinará desafíos lúdicos con números musicales y humorísticos. Según indicó el comunicador al revelar los datos que manejaba desde hace semanas: “A mi me dicen que hará un programa de juegos y de hecho están haciendo el casting de bailarines, cantantes y humoristas. La info me llegó hace casi un mes y la puedo ya contar”.
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