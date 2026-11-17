Más allá de los nombres propios y la ubicación en la grilla, el periodista brindó precisiones sobre el perfil artístico que tendrá la propuesta encabezada por Repetto, confirmando que combinará desafíos lúdicos con números musicales y humorísticos. Según indicó el comunicador al revelar los datos que manejaba desde hace semanas: “A mi me dicen que hará un programa de juegos y de hecho están haciendo el casting de bailarines, cantantes y humoristas. La info me llegó hace casi un mes y la puedo ya contar”.