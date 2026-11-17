El bien, el mal y la compleja conexión entre Sauron y Galadriel

Uno de los ejes centrales del encuentro con los intérpretes giró en torno a cómo la oscuridad puede germinar tanto del orgullo como de las intenciones aparentemente nobles. Al analizar el arco interno de Galadriel, Morfydd Clark señaló que la guerrera élfica atraviesa una exigencia íntima para estar a la altura de lo que Celeborn merece: "No es tanto que se frene de hacer el mal, sino que se frena de perderse a sí misma".

Por su parte, Charlie Vickers ofreció una mirada matizada sobre la mente del antagonista. Aunque reconoció que J.R.R. Tolkien trazó límites estrictos entre la luz y la sombra, explicó que el villano opera bajo su propia lógica justificadora: "Cuando miro a Sauron, es malvado. Tolkien lo escribió como una representación de algo completamente malvado. Y cuando miro sus motivaciones, él cree que está haciendo el bien".

Apoyándose en las propias cartas del autor británico, el actor recordó que el objetivo inicial de su personaje era "reordenar y rehabilitar" la Tierra Media, asegurando que "eso no es malvado, reordenar las cosas, rehabilitar todo el lugar".

El vínculo entre Sauron y Galadriel también fue revisitado desde sus orígenes. Vickers sostuvo que el punto de partida no estuvo signado únicamente por el engaño: "No creo necesariamente que fuera manipulación y conflicto al principio".

Tras haber sido humillado ante los Valar y vagar durante milenios "en una tierra baldía, en una especie de limbo, sin su poder", el encuentro con Galadriel le ofreció a alguien "casi su igual" capaz de desafiarlo "intelectual y emocionalmente". Para el intérprete, mantener esa ambigüedad resulta enriquecedor: "Es bueno no tener una respuesta, dejarlo abierto, porque funciona en ambos sentidos. Eso crece, sin querer, hasta convertirse en conflicto".

Clark coincidió en que esa experiencia dotó a su personaje de "una enorme cantidad de sabiduría", al punto de que Sauron ya "no tiene percepción de control sobre ella", especialmente tras la reaparición de Celeborn, aunque admitió que "cuando aprendés una lección enorme de alguien, no podés evitar tener siempre algún tipo de conexión".

La llegada de Celeborn y la naturaleza del amor élfico

Conocido mundialmente por encarnar figuras tenebrosas como Vecna en Stranger Things, Jamie Campbell Bower celebró el giro interpretativo que le permitió su desembarco en la Tierra Media. "Fue refrescante. Era algo que me estaba pidiendo a mí mismo", confesó sobre su transición hacia un personaje que "sufre y elige el camino del bien", lo cual describió como "un espacio más difícil"de habitar.

El actor adelantó, sin revelar detalles clave de la trama, un momento determinante entre Celeborn y Galadriel luego de un encuentro con Sauron que "contamina la belleza del amor" de la pareja, obligando al elfo a "elegir aferrarse al bien en lugar de dejarse contaminar por él". Al reflexionar sobre el romance inmortal en el universo tolkieniano, Clark vinculó la devoción de su personaje con la tradición de las baladas folk y la noción de un "único amor", afirmando que en un mundo donde se conocía a tan poca gente "es imposible que el rayo caiga dos veces".

Campbell Bower, quien preparó el costado melancólico de su rol escuchando el tema Abigail de The Magnetic Fields, definió ese sentimiento como "la forma en que elegís existir" y lo asoció a "una idea de madurez" tan profunda que lleva a Celeborn a desear, pese a la distancia, que Galadriel haya podido encontrar "algo o a alguien más".

El rigor físico, el idioma élfico y la forja del Anillo Único

Dar vida a seres inmortales implicó una exigencia artística y física constante. Los protagonistas destacaron la complejidad de las coreografías de combate propias de "superseres" y el desafío lingüístico en el set: "Cuando te dan el élfico el mismo día en que lo filmás, es muy desafiante. Más aún con la lengua negra". En el plano actoral, Vickers remarcó que su objetivo fue alejarse de la imagen monolítica de la trilogía cinematográfica de Peter Jackson para retratar la evolución del villano "de una manera muy fiel a lo que escribió Tolkien", apelando a su propia sensibilidad: "Todo lo que podés hacer es poner tu propia humanidad, porque no soy un semidiós", enfocándose en "ir tras lo que quiere".

En el cierre de la charla con los creadores, Payne y McKay confirmaron que el plan maestro de cinco temporadas se mantiene firme —"el mapa y la ruta siguen siendo los mismos"— y celebraron poder desplegar finalmente todo el potencial de Gandalf, una figura que anteriormente habían administrado "por respeto", explorando ahora la esencia "propiamente tolkieniana" de su rol como guía que busca unir reinos y rescatar a quienes cayeron ante las sombras.

Con "un toque aún más suave" para honrar la obra original, definieron el espíritu de la saga como un equilibrio entre la crudeza y la fe: "Son libros oscuros, la gente muere, lo que está en juego es real", pero aclararon que "esperanza no significa que el bien siempre gane. Significa que, incluso cuando el mal va adelante, el bien todavía tiene la fuerza para seguir porque cree que podría ganar en un mañana más luminoso".

Finalmente, revelaron la magnitud técnica detrás del momento cumbre de la temporada: la creación del Anillo Único. Según detallaron, el proceso llevó "los últimos dos años" de trabajo y culmina al final del séptimo episodio con una escena de 15 minutos sin diálogos con Sauron frente a la lava, a la que definieron como "la secuencia más ambiciosa y técnicamente compleja" de toda la serie, sostenida por una labor "muy física" de Vickers y un extenso año de posproducción.