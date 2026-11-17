Lejos de presentar el álbum solamente como una colección de canciones, Nicki compartió parte de las reflexiones que acompañaron su creación y explicó cómo fue cambiando su mirada a lo largo del proceso. En ese sentido, una de sus frases resumió el espíritu de este nuevo trabajo: "Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía".