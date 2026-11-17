Nicki Nicole reveló los detalles de su nuevo álbum: el significado detrás de "Jazmines para Ti"
La cantante realizó una transmisión en vivo por YouTube y compartió el proceso creativo de su próximo disco. La obra estará dividida en tres actos y tendrá al amor propio como eje central.
Nicki Nicole comenzó a mostrar las cartas de su próximo proyecto musical. A través de una transmisión en vivo por YouTube, la artista rosarina reveló detalles del proceso creativo de "Jazmines para Ti", su esperado nuevo álbum, y explicó los conceptos y las experiencias personales que dieron forma a esta nueva etapa de su carrera.
Durante el encuentro, la cantante recorrió los símbolos y significados que construyen el universo artístico del disco y adelantó que estará dividido en tres actos: "Las Trampas", "El Despertar" y "Las Enseñanzas". Cada uno de ellos representa una instancia diferente de un recorrido emocional que atraviesa las canciones y que tiene como hilo conductor el amor propio.
Lejos de presentar el álbum solamente como una colección de canciones, Nicki compartió parte de las reflexiones que acompañaron su creación y explicó cómo fue cambiando su mirada a lo largo del proceso. En ese sentido, una de sus frases resumió el espíritu de este nuevo trabajo: "Empecé este disco teniendo miedo de estar sola y lo terminé aprendiendo a disfrutar de mi propia compañía".
La declaración permite entender una de las claves de "Jazmines para Ti": un proyecto atravesado por el crecimiento personal, el aprendizaje y la posibilidad de encontrar bienestar en uno mismo. Así, la artista anticipó una obra con una fuerte impronta conceptual, en la que cada acto aporta una nueva perspectiva sobre las experiencias que inspiraron las canciones.
Con esta presentación, Nicki Nicole empezó a revelar la identidad de un álbum que promete mostrar una faceta más introspectiva de su música y que marcará un nuevo capítulo en su recorrido artístico.
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