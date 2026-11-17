La mamá de Lourdes de Bandana apuntó contra Lissa Vera: "Preguntenle a ella cómo acompañó..."
Mabel López habló en Puro show sobre el papel de Lissa Vera en la causa por violencia de género y privación ilegítima de la libertad contra el ex de Lourdes.
El avance de la causa judicial contra Leandro García Gómez, expareja de Lourdes Fernández, volvió a poner el foco en el entorno de la cantante de Bandana y en las personas que estuvieron cerca de ella durante los momentos más difíciles.
En este marco, Mabel López, mamá de la artista, brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 11 de la Ciudad de Buenos Aires, donde se lleva adelante el juicio oral impulsado por el Ministerio Público Fiscal por presuntos hechos de violencia de género y privación ilegítima de la libertad.
Tras declarar, López conversó con el ciclo Puro Show (El Trece) y respondió preguntas sobre el lugar que ocupó Lissa Vera durante el proceso judicial. La ausencia de la integrante de Bandana fue uno de los temas de la entrevista y, ante la consulta, la madre de Lourdes contestó: “La mencionaron ustedes y yo les dije hablen con Lisa”.
Luego, al insistirle sobre el vínculo con la cantante y si había dejado de involucrarse en la situación, fue contundente: “Porque yo no tengo contacto con Lissa”.
El apoyo que recibió Mabel López durante el conflicto de Lourdes
Durante la charla televisiva, la mamá de la ex Bandana también destacó quién fue la persona que la mantuvo al tanto de lo que sucedía con su hija. En ese sentido, señaló a Valeria Gastaldi, amiga de Lourdes, como una figura fundamental durante aquellos días.
“La que permanentemente me estaba informando de las cosas fue Valeria, la gran amiga de Lourdes”, expresó.
Además, recordó cómo se enteró de los distintos acontecimientos mientras se encontraba en el hospital y relató que fue Gastaldi quien se comunicó con ella para contarle lo que estaba ocurriendo: “Me empieza a contar todo, todo lo que estaba pasando y bueno, ahí me decidí”.
Cuando le preguntaron si Valeria podría ser convocada a prestar declaración en el juicio, López prefirió no anticiparse y respondió: “No sé”.
Qué dijo la mamá de Lourdes sobre Lissa Vera
En otro tramo de la entrevista con Puro Show, Mabel volvió a referirse a la participación de Lissa Vera y aclaró que no tiene elementos para evaluar cuál fue su intervención en la situación que atravesó su hija. “No hablo ni mal ni bien, no sé el papel de Lissa en esto”, sostuvo.
Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que la cantante haya acompañado a Lourdes de alguna manera, aunque aclaró que no recibió ningún acercamiento directo de su parte: “Pregúntenle a Lissa cómo acompañó. A lo mejor lo hizo, no lo sé, al menos poniéndose en contacto conmigo no fue”.
Con sus declaraciones, López marcó la distancia que mantiene con Vera y volvió a destacar el acompañamiento que recibió de Valeria Gastaldi durante el difícil proceso que atravesó Lourdes Fernández.
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