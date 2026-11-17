“La que permanentemente me estaba informando de las cosas fue Valeria, la gran amiga de Lourdes”, expresó.

Además, recordó cómo se enteró de los distintos acontecimientos mientras se encontraba en el hospital y relató que fue Gastaldi quien se comunicó con ella para contarle lo que estaba ocurriendo: “Me empieza a contar todo, todo lo que estaba pasando y bueno, ahí me decidí”.

Cuando le preguntaron si Valeria podría ser convocada a prestar declaración en el juicio, López prefirió no anticiparse y respondió: “No sé”.

Qué dijo la mamá de Lourdes sobre Lissa Vera

En otro tramo de la entrevista con Puro Show, Mabel volvió a referirse a la participación de Lissa Vera y aclaró que no tiene elementos para evaluar cuál fue su intervención en la situación que atravesó su hija. “No hablo ni mal ni bien, no sé el papel de Lissa en esto”, sostuvo.

Sin embargo, también dejó abierta la posibilidad de que la cantante haya acompañado a Lourdes de alguna manera, aunque aclaró que no recibió ningún acercamiento directo de su parte: “Pregúntenle a Lissa cómo acompañó. A lo mejor lo hizo, no lo sé, al menos poniéndose en contacto conmigo no fue”.

Con sus declaraciones, López marcó la distancia que mantiene con Vera y volvió a destacar el acompañamiento que recibió de Valeria Gastaldi durante el difícil proceso que atravesó Lourdes Fernández.