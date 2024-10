Adrian Suar fue visto muy cerca de una mujer y estallaron los rumores de romance

Por otro lado, horas después, en Ángel responde, en el streaming Bondi Live, el presentador de LAM sostuvo: "El otro que está tiroteando es Suar". Y agregó: "No sabemos todavía quien es ella".

Acto seguido, habló de las imágenes publicadas en las redes sociales y expresó: "Verlo como le sostenía el paraguas me dio ternura. Eso no es algo del momento, es una relación. No vas a tenerle el paraguas a alguien de una noche".

Por último, De Brito detalló que "Suar y la chica en cuestión fueron a un asado de amigos".

Suar apuntó nuevamente al Gobierno: "No me gusta la Argentina de 'lo que no va, se cierra'"

En diálogo con Viviana Canosa en "Viviana 630" por Radio Rivadavia, Adrián Suar se refirió a la situación actual que atraviesa hoy en día la cultura y el cine argentino teniendo como presidente a Javier Milei. En este sentido, resaltó que no le gusta "la Argentina de 'lo que no va se cierra'". A su vez, señaló que "no le gusta hablar de política" pero sí debatir cuando "se puede dialogar".

También puso énfasis al constante ataque que padecen los actores o directores que trabajaron con el INCAA, tras lo cual explicó que el porcentaje de presupuesto es "mínimo" y dejó en claro: "Nunca viví del Estado". Al referirse a las cuestiones políticas, sostuvo: "Me aleja el autoritarismo, el fascismo. Como ciudadano me gusta debatir y aprender".

Ante esto, recordó su experiencia personal dentro de la gestión libertaria: "Cuando hablé de política y salieron los trolls y los que no eran trolls, con tanta agresión, reconozco que no lo aguanté tanto con el cuerpo. No me gusta la mentira, no me gusta que se diga cualquier cosa, porque te psicotizás", reveló.

“Defendí la cultura, y lo vuelvo a hacer. Es un debate que hay que dar en un país como Argentina tiene una historia enorme a nivel cultural”, afirmó, y se refirió a otro de los temas del momento: “Así como estoy de acuerdo con todo lo que está pasando con las universidades, hay que apoyarlo, es importante que eso siga estando así. Después, si estás en el Estado y algo está mal y no te gusta, gestionalo. Así como no me gusta el ‘Venezuela exprópiese’, tampoco me gusta la Argentina de ‘lo que no va, se cierra’. Hay gente, y la empatía en el vértice del poder es muy importante”.

Por otra parte, Suar tocó uno de los temas respecto de la agenda de la cuestión cultural. “Siempre digo hay muchas cosas para corregir, pero sobre una base de la cultura, del INCAA; porque se empezaron a decir muchas cosas de la gente del cine, nos acusaron de vivir del Estado. Nunca viví del estado”, sentenció el productor. “Cuando hacés una película como lo hago yo, que apuntan a ser populares, o de un presupuesto mayor al resto, el porcentaje del INCAA es mínimo; pero hay mucha gente que sí lo necesita”, expresó.

"Siento que el rol del artista que tiene voz, siempre tiene que ser un poquito crítico con el gobierno de turno", lanzó a modo de conclusión.