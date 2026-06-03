La firme postura de Rocío Robles al ser consultada por un posible casamiento con Adrián Suar

Rocío Robles Adrián suar

Cuál es la diferencia de edad entre Rocío Robles y Adrián Suar

Uno de los aspectos que suele llamar la atención de la pareja es la diferencia de edad. Rocío Robles nació el 9 de diciembre de 1992 y tiene 33 años, mientras que Adrián Suar nació el 25 de marzo de 1968 y actualmente tiene 58. Entre ambos existe una diferencia de 25 años.

Sin embargo, la brecha generacional no parece representar un obstáculo para la pareja, que atraviesa un momento de estabilidad y complicidad. En distintas oportunidades, la periodista destacó la tranquilidad que encontró junto al actor, a quien describió como una persona atenta, divertida y empática.

Antes de dedicarse al periodismo deportivo, Robles alcanzó notoriedad por su participación en programas de televisión y por formar parte del staff de bailarinas de ShowMatch entre 2014 y 2017. Con el tiempo decidió ampliar su carrera profesional, estudió periodismo deportivo y hoy trabaja como panelista en ESPN.