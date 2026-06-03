La firme postura de Rocío Robles al ser consultada por un posible casamiento con Adrián Suar
Rocío Robles se refirió a los rumores de casamiento con Adrián Suar y contó cómo vive las constantes especulaciones sobre el futuro de la relación.
Mientras su relación con Adrián Suar continúa afianzándose, Rocío Robles volvió a compartir detalles de la historia de amor que vive con el actor y productor. La periodista se mostró feliz por el presente que atraviesan juntos y explicó cuál es su mirada sobre los planes a futuro.
Ante las versiones que suelen surgir alrededor de una posible boda, Robles aseguró que disfruta del vínculo sin presiones y que prefiere que las cosas avancen de manera natural. Según explicó, hoy el foco está puesto en seguir fortaleciendo la pareja y consolidando el camino que vienen recorriendo.
“Es un buen amor. Los buenos amores hacen bien al alma y te permiten estar tranquila, dormir tranquila y estar en paz. Es muy atento, divertido, compañero, buena persona y empático. Me enamoró su humor; no le tengo que explicar nada.Tener esa química y no tener que explicarle nada es algo muy especial”, expresó Rocío al describir las cualidades que más valora de Suar y el equilibrio que encontró en la relación.
Además, remarcó que la convivencia no forma parte de sus planes inmediatos y que ambos encontraron una dinámica que les resulta cómoda. “Cada quien vive en su casa. Nos vemos mucho tiempo y estamos bien así. No tenemos motivos de pelea; somos más del diálogo, hablamos mucho. Él es ordenado y yo, obsesiva”.
Respecto de los rumores sobre un eventual casamiento, aclaró que algunas declaraciones anteriores fueron interpretadas de manera apresurada. Si bien admitió que es una posibilidad que no descarta, señaló que todavía están transitando una etapa de conocimiento mutuo. “Dije que sí me gustaría casarme y tomaron eso como que ya quería hacerlo. Nos estamos conociendo, a pasitos firmes. Así llega lo bueno”.
Cuál es la diferencia de edad entre Rocío Robles y Adrián Suar
Uno de los aspectos que suele llamar la atención de la pareja es la diferencia de edad. Rocío Robles nació el 9 de diciembre de 1992 y tiene 33 años, mientras que Adrián Suar nació el 25 de marzo de 1968 y actualmente tiene 58. Entre ambos existe una diferencia de 25 años.
Sin embargo, la brecha generacional no parece representar un obstáculo para la pareja, que atraviesa un momento de estabilidad y complicidad. En distintas oportunidades, la periodista destacó la tranquilidad que encontró junto al actor, a quien describió como una persona atenta, divertida y empática.
Antes de dedicarse al periodismo deportivo, Robles alcanzó notoriedad por su participación en programas de televisión y por formar parte del staff de bailarinas de ShowMatch entre 2014 y 2017. Con el tiempo decidió ampliar su carrera profesional, estudió periodismo deportivo y hoy trabaja como panelista en ESPN.
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