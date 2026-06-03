Toto Kirzner sobre el reencuentro de Adrián Suar y Araceli González: "Si mis viejos están mal..."

También reveló un detalle del encuentro posterior al reencuentro: "La cena ocurrió post charla entre ellos y quisieron cenar conmigo", contó sobre el momento que compartieron juntos luego de la función.

Finalmente, resumió sus sensaciones con una reflexión cargada de sinceridad: "Fue un clima festivo y muy pacífico. Me sorprendió cómo se dio porque nunca había pasado pero no creía que pasara nada malo. Obviamente si mis viejos están mal, yo estoy aún peor. Pero ahora estoy re feliz".

Cómo fue el acercamiento entre Adrián Suar y Araceli González

La reconciliación quedó en evidencia cuando Araceli González asistió a "Sottovoce", la nueva obra protagonizada y producida por Adrián Suar. La visita llamó especialmente la atención porque ambos mantenían una relación distante desde hacía años tras su separación.

Según trascendió, fue el propio Suar quien extendió la invitación para que Araceli, Toto Kirzner y Florencia Torrente asistieran juntos a la función en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Una vez finalizado el espectáculo, compartieron un encuentro en el camarín, donde posaron para varias fotografías que reflejaron el nuevo momento familiar.

Antes de ingresar al teatro, la actriz habló con la prensa y dejó una frase que resumió el proceso que atravesó para llegar a este presente: “Hay que evolucionar”.

Además, contó que desde hace varios meses vienen reconstruyendo el vínculo y que lograron reencontrarse en buenos términos. “Yo lloro y avanzo”, afirmó al recordar el camino recorrido, al tiempo que reveló que fue ella quien impulsó el acercamiento, motivada principalmente por el bienestar de Toto, el hijo que comparte con Suar.