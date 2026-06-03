Toto Kirzner sobre el reencuentro de Adrián Suar y Araceli González: "Si mis viejos están mal..."
Tras años de desencuentros, los actores encontraron un nuevo equilibrio en su vínculo familiar.
El reencuentro entre Adrián Suar y Araceli González, después de años de distanciamiento, no solo generó repercusión en el mundo del espectáculo, sino que también tuvo un profundo impacto en Tomás "Toto" Kirzner, el hijo que ambos tienen en común. El conductor de Olga se mostró conmovido al ver a sus padres compartir nuevamente un momento de cercanía.
Tras asistir a la función de SOTTOVOCE, Toto expresó su felicidad por el acercamiento entre los actores. "Con lo que está pasando ahora, estoy muy contento. Ambos tuvieron un diálogo, mi viejo lo invitó, mi vieja aceptó y acá estamos", comentó al referirse al encuentro.
En diálogo con Desayuno Americano, el joven destacó la importancia que tiene para él ver a sus padres atravesar este presente. "Obviamente es un momento de paz y unión divino que se festeja muchísimo. Lo que me sucede a mí es colateral, lo importante es que ambos fueron dos personas que engendraron esto (a él), entonces tienen que estar contentos en algún punto".
Además, celebró el nuevo vínculo que construyeron después de tantos años. "Están re bien ahora, así que es una alegría. Yo estaba tranquilo igual, pero ahora que sucede esto, lo celebro. Es un antes y un después. Estoy muy contento de que están acá", aseguró.
Con el correr de las horas, Toto volvió a referirse al tema en una entrevista con Intrusos, donde profundizó sobre lo que sintió al presenciar esta reconciliación familiar. "Me emociona porque los veo a mis padres bien, si ellos están tranquilos, yo voy a estar muy feliz", expresó.
También reveló un detalle del encuentro posterior al reencuentro: "La cena ocurrió post charla entre ellos y quisieron cenar conmigo", contó sobre el momento que compartieron juntos luego de la función.
Finalmente, resumió sus sensaciones con una reflexión cargada de sinceridad: "Fue un clima festivo y muy pacífico. Me sorprendió cómo se dio porque nunca había pasado pero no creía que pasara nada malo. Obviamente si mis viejos están mal, yo estoy aún peor. Pero ahora estoy re feliz".
Cómo fue el acercamiento entre Adrián Suar y Araceli González
La reconciliación quedó en evidencia cuando Araceli González asistió a "Sottovoce", la nueva obra protagonizada y producida por Adrián Suar. La visita llamó especialmente la atención porque ambos mantenían una relación distante desde hacía años tras su separación.
Según trascendió, fue el propio Suar quien extendió la invitación para que Araceli, Toto Kirzner y Florencia Torrente asistieran juntos a la función en el Teatro El Nacional Sancor Seguros. Una vez finalizado el espectáculo, compartieron un encuentro en el camarín, donde posaron para varias fotografías que reflejaron el nuevo momento familiar.
Antes de ingresar al teatro, la actriz habló con la prensa y dejó una frase que resumió el proceso que atravesó para llegar a este presente: “Hay que evolucionar”.
Además, contó que desde hace varios meses vienen reconstruyendo el vínculo y que lograron reencontrarse en buenos términos. “Yo lloro y avanzo”, afirmó al recordar el camino recorrido, al tiempo que reveló que fue ella quien impulsó el acercamiento, motivada principalmente por el bienestar de Toto, el hijo que comparte con Suar.
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